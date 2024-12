Jõuluvanad rõõmustasid loomaaia asukaid

Traditsiooniline jõulutaatide ringkäik algas kaksvarvas-laisikute tervitusega, seejärel said oma noosi kihnu maalambad, tiigrid, elevandid, hülged, jääkarud ja teised loomad.

Jõuluvanade kingikotti aitasid täita Eesti Loomaaiasõprade Seltsi liikmed.

"Nimekiri on ääretult pikk: alates jõulukuuskedest, seal on kõrvitsad, seal on paprikat ja väga palju erinevaid puuvilju. Muist on peidetud heina sisse, sest heina nad söövad ka ära. Seal võib olla peidetud porgandikuubikuid heina sisse, mida iganes. Aga kõik, mis loomad saavad, on tervislik. Seda me alati, jõulutaadid, jälgime," rääkis jõulutaat Eedy.