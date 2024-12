FBI koroonaviiruse laborilekke teooria ei jõudnud presidendi lauale

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) leidis 2021. aastal tõendeid, et koroonaviirus pärineb tõenäoliselt Hiina laborist. FBI-s töötanud vanemteadur ütles aga, et agentuur ei saanud toona oma informatsiooni presidendiga jagada.

Mikrobioloog ja FBI endine vanemteadur Jason Bannan pühendas rohkem kui aasta oma elust koroonaviiruse päritolu uurimisele. FBI oli ka ainus USA riiklik agentuur, mis jõudis järeldusele, et labori leke oli tõenäoline. Seda teooriat aga president Joe Bidenile ei esitatud, vahendas The Telegraph.

Biden andis juba 2021. aasta mais USA luureagentuuridele ja riigi teadusasutustele korralduse viia läbi juurdlus, et teha kindlaks, kas viirus kandus loomalt inimesele või pääses see valla Hiina laborist.

Sel ajal oli valitsevaks teooriaks, et koroonaviirus võis jõuda nahkhiirtelt inimesele. Seda teooriat pooldasid siis ka neli USA luureagentuuri.

Rahvuslik luurenõukogu (NIC) ja neli agentuuri polnud oma hinnangus siiski väga kindlad ning hinnangus märgiti, et nad on selles teoorias vähesel määral kindlad (low confidence). Seejärel edastasid rahvusliku luureteenistuse (DNI) direktor Avril Haines ja tema analüütikud selle informatsiooni president Bidenile. See toimus 2021. aasta augustis.

FBI samas oli jõudnud järeldusele, et labori leke oli tõenäoline ning oli oma hinnangus kindlam. FBI tahtis oma informatsiooni Valgele Majale edasi anda, kuid agentuuri ametnikke ei kutsutud seda tegema.

"Olles ainuke agentuur, kes hindas laboratoorse päritolu tõenäoliseks, ja olles agentuur, mis väljenda pandeemia päritolu analüüsi osas kõige suuremat kindlust, eeldasime, et FBI-l palutakse osaleda briifingul," ütles Bannan ajalehele The Wall Street Journal.

DNI büroo pressiesindaja ütles, et luurekogukonna erinevad seisukohad esitleti õiglaselt ja pole tavapärane, et üksikute agentuuride esindajad kutsutakse presidendi jaoks korraldatud infotundi.

"DNI ja NIC-i töö Covidi päritoluga vastasid kõigile luurekogukonna analüütilistele standarditele," ütles pressiesindaja.

2021. aasta augustis avaldatud ülevaate põhjal jõuti järeldusele, et ilma Hiina koostööta on viiruse päritolu keeruline kindlaks teha. Hiina ainukene koostöö on toimunud Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO), selle raames valmis 2021. aastal ühisaruanne. Selle kohaselt kandus koroonaviirus nahkhiirtel inimesele kolmanda looma kaudu ning leiti, et laborileke pole kuigi tõenäoline.

Möödas on kolm aastat ning debatt viiruse päritolu üle endiselt käib. Viiruse päritolu on saanud ka palju poliitilist tähelepanu ning asja hakkas uurima ka USA kongress. Vabariiklaste poolt kontrollitud esindajatekoja viimane uurimine leidis, et Covid-19 põhjustanud patogeen SARS-CoV-2 on pärit Hiinas Wuhanis asuvast laborist.