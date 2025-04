Valge Maja pani oma veebilehele info koroonaviiruse laborilekke kohta

Valge Maja tutvustas reedel oma uuendatud COVID-19 teemalist veebilehte. Uuendatud lehekülg osutab, et viiruse levik sai alguse Hiina laborist.

USA valituse veebilehel, mis varem keskendus vaktsiini- ja testimisteabe edendamisele, on nüüd president Donald Trumpi suur pilt ja leheküljelt saab lugeda kriitikat endise presidendi Joe Bideni pandeemiapoliitika suhtes.

Samuti on leheküljel kriitika sihtmärgiks doktor Anthony Fauci, kes oli Bideni peamine nõustaja meditsiiniküsimustes. Leheküljel süüdistatakse teda narratiivi levitamises, et Covid-19 tekkis looduslikul teel.

Leht rõhutab, et Hiina linn Wuhan, kus oli esimene teadaolev koroonaviiruse juhtum, on ka Hiina esimese SARS-i uurimislabori asukoht ning teadusuuringuid on seal läbi viidud ebapiisava biohutuse tasemel.

"Kui olnuks tõendeid loodusliku päritolu kohta, siis oleksid need juba ilmnenud. Kuid nii see ei ole," seisab veebilehel.

Laborilekke võimalus, mida eelmine administratsioon luges vandenõuteooriaks, on viimasel ajal USA-s rohkem peavoolu tähelepanu saanud.

Ehkki teadlaste seas pole viiruse päritolu osas endiselt konsensust, on USA ametkonnad nagu Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja energiaministeerium nimetanud laborileket tõenäoliseks.

Varem sel aastal muutis oma ametlikku seisukohta ka Luure Keskagentuur (CIA), öeldes, et laborileke on tõenäolisem kui looduslik päritolu.

Hinnang pälvis Hiina kriitika, Pekingi sõnul on viiruse pärinemine laborist äärmiselt ebatõenäoline. Samuti manitses Peking Ühendriike lõpetama "päritoluküsimuse politiseerimine ja instrumentaliseerimine".

Valitsuse uuel veebilehel kritiseeritakse muu hulgas pandeemia algul kehtestatud maskikandmise ja sotsiaalse distantseerumise reegleid. Samuti süüdistatakse Bideni valitsuse tervishoiuametnikke alternatiivsete ravimeetodite halvustamises ja kokkumängus sotsiaalmeediafirmadega konservatiivsete häälte vaigistamiseks.

Veebilehe uuendus tuleb ajal, mil USA tervishoiuametites algasid sel kuul suurkoondamised. Trumpi valitsuse reformiplaanide kohaselt võib kaduda oma 10 000 töökohta.

USA-s on COVID-19 ja sellega seotud vaeguste tagajärjel surnud üle miljoni inimese.