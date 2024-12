NATO suurendab sõjalist kohalolekut Läänemerel

Soome president Alexander Stubb andis reedel pressikonverentsi ning ütles, et rääkis liitlasriikidega merealuse taristu kaitsmisest. NATO peasekretär Mark Rutte teatas, et allianss suurendab sõjalist kohalolekut Läänemerel.

Stubb ütles reedel, et naasis just Soome valitsuse välis- ja julgeolekupoliitika ministrite komisjoni ning presidendi ühisistungilt (tp-utva). Istungil käsitleti ka Soome lahel toimunud kaablite kahjustusi, vahendas Yle.

Stubb ütles, et kõige tähtsam on selliste olukordade puhul jääda rahulikuks. Tema sõnul hoitakse peamisi rahvusvahelisi liitlasi uurimisega kursis. Ta on vestelnud nii NATO peasekretäri Mark Rutte kui ka oma Eesti kolleegi Alar Karisega.

Stubb ütles, et Soome vastab kaablite kahjustustele kolme meetmega. Esimene tegevus on seotud varilaevastikuga. Ta viitas viimasele JEF-i riikide hiljutisele kokkuleppele, mille raames 12 Euroopa riiki leppisid kokku Venemaa varilaevastiku heidutamises.

Teine meede on seotud NATO-ga.

"Oleme Eestiga kokku leppinud, et soovime suurendada NATO kohalolekut, eriti kriitilise taristu ümbruses, sellele palvele on juba vastatud," ütles Stubb.

NATO peasekretär Mark Rutte teatas ka reedel, et NATO suurendab oma kohalolekut Läänemerel.

"Rääkisin Alexander Stubbiga käimasolevast Soome juhitavast uurimisest merealuse kaabli võimaliku sabotaaži asjus. Avaldasin oma täit solidaarsust ja toetust," kirjutas Rutte sotsiaalmeediaplatvormil X.

Rutte ei täpsustanud, kuidas ja millal NATO oma kohalolekut suurendab.

Stubbi sõnul on kolmas meede seotud rahvusvahelise mereõigusega. "Meie lähtekoht põhineb sellel, et püüame leida lahendusi, mis põhinevad rahvusvahelisel mereõigusel," ütles Stubb.

Stubbi sõnul on olukord kontrolli all ja põhjust muretsemiseks pole.

Stubb kiitis veel Soome kiiret tegevust ning ütles, et riik sai naftatankeri Eagle S mõne tunni jooksul pärast sündmusi enda valdusesse. Tema sõnul pole Vene poolelt diplomaatilist reaktsiooni tulnud. Laeva meeskond teeb Soome võimudega koostööd.

Kreml: kaabli lõhkumise kommenteerimine ei ole presidendi pädevuses

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Vene naftat vedanud laeva, mida kahtlustatakse merekaablite kahjustamises, kinnipidamine soomlaste poolt on "kitsa profiiliga küsimus", mille kommenteerimine ei ole tõenäoliselt presidendi pädevuses, kirjutab Interfax.

"Ma ei saa midagi kindlat öelda. See on väga kitsa profiiliga teema, mis ei ole tõenäoliselt presidendi administratsiooni pädevuses," ütles Peskov reedel ajakirjanikele.

Peskovil paluti kommenteerida Soome võimude tegevust, kes pidasid kinni Vene naftat vedanud laeva Läänemerel. Laeva kahtlustatakse Soomet ja Eestit ühendavate veealuste ühenduste kahjustamises.