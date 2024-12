Soome lahes ilmus merealuse kaabli lähistele Vene varilaevastiku uus laev

Helsingin Sanomat kirjutab, et Line on tiirutanud Estlink 2 kaabli lähistel alates detsembri keskpaigast. Vesselfinderi andmetel lahkus laev jõulupühade ajal Venemaale Ust-Luga sadamasse, kuid naasis laupäeval kaabli piirkonda. Pühapäeval on laev jälle Estlink 2 kaabli ümber tiirutanud.

Soome rannavalve kinnitas Helsingin Sanomatele, et on laevast teadlik ja ka meeskonnaga ühenduses olnud.

Rannavalve teatel anti laevalt teada, et alus liigub tuule mõjul ning ootab luba Venemaa sadamates tankimiseks. Veel kümned laevad ootavad samal moel tankimiseks luba. Soome rannavalve kahtlustab, et ankru haare ei ole tugeva tuule ajal laeva paigal hoidmiseks piisavalt tugev ja seetõttu laev liigub.

Rannavalve kinnitusel ei ole Line tankeril midagi pistmist Estlink 2 kaabli lõhkumisega, milles kahtlustatakse laeva Eagle S.

Line'i lähistel on ka Soome piirivalvelaev Turva, kuid rannavalve sõnul ei ole selle asukoht seotud Line'i või mõne muu varilaevastiku laevaga, vaid pigem tegeleb Eagle S-i põhjustatud kahju uurimisega.

Soome lahe rannavalve asejuht Mikko Hirvi ütles, et Line ei paista kujutavat keskkonnaohtu.

250 meetri pikkune naftatanker Line seilab Guinea-Bissau lipu all ja on viimastel kuudel liikunud Türgi ja Venemaa vahel. Seda peetakse varilaevastiku laevaks, sest tegemist on naftatankeriga ja Euroopa Liit on lisanud selle Venemaa-vastaste sanktsioonide nimekirja. Sanktsioonide tõttu ei ole Euroopa ettevõtetel lubatud neile laevadele pakkuda teenuseid, näiteks kindlustust ja need laevad ei tohi kasutada EL-i riikide sadamaid.

Varilaevastikuks nimetatakse laevu, mida Venemaa kasutab nafta hinnalaest kõrvalehoidmiseks. Need laevad võimaldavad Venemaal eksportida naftat maailma hindadega, mis ületavad lääne kehtestatud hinnalage.

Estlink 2 ümbruses liigub teisigi Venemaa varilaevastiku laevu. Näiteks Life seilab Barbadose lipu all ja saabus kaabli lähistele jõulude ajal. Viimase kolme kuu jooksul on see laev aga liikunud India ja Venemaa vahel. Ka see laev on EL-i sanktsioonide nimekirjas.

Eagle S, mida kahtlustatakse Estlink 2 lõhkumises ja mille Soome politsei arestis, ei ole sanktsioonide nimekirjas.

Käesoleva aasta suvel hinnati Vene varilaevastiku suuruseks umbes 400 laeva.

Venemaa lõi oma varilaevastiku peagi pärast seda, kui lääneriigid kehtestasid Moskva vastu 2022. aastal sanktsioonid Venemaa täiemahulise sõja tõttu Ukrainas.