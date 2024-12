Lavavõitluse talvekoolis õpitakse võitlema kui muistsed viikingid

Selleks, et võitlusstseenid nii teatris kui filmilinal tõetruud välja näeksid, teeb Eesti lavavõitluse liit nii regulaarseid treeninguid kui ka õpitubasid ja koolitusi. Lavavõitluskoreograafi Kaire Russi sõnul läheb näitlejatel neid oskuseid ka praktikas vaja.

"Tihtipeale on meil tegemist suvelavastusega. Eelmine aasta meil oli "Kuninga käsk" Vanemuises, seal oli suur lahingustseen, väga läks vaja, ja filmides ju ka, Eesti filmis ikka üha rohkem ja julgemalt kasutame võitlusstseene," ütles lavavõitluse treener Kaire Russ.

Tanel Saar on lavavõitlusega tegelenud juba aastakümneid. Tänavune viikingite-teemaline treeninglaager sobib talle kui rusikas silmaauku.

"Ma suvel lähen ühte sellist asja tegema, mitte päris viikingit, aga sellepärast mul oli väga vaja siia tulla. Siin olid viikingikirved, millega ma polnud varem kokku puutunud, ja lühikesed mõõgad ja kilbid tulid ka juurde ja täna juba võtsime vibu ka kätte," lausus Saar.

Treenida saab nii tehnikat, osavust kui ka täpsust.

"Seda ei ole kogu aeg vaja, aga aeg-ajalt neid stseene tuleb ja siis on seda oskust kindlasti vaja. Näitlejad peavad seda iga õhtu uuesti tegema ja et keegi haiget ei saaks ja kõik jääksid terveks, see on vist see kõige põhilisem, mida meile siin kogu aeg meelde tuletatakse," ütles Saar.

Lavavõitlus on kui koordineeritud rahvatants. Mida treenitumad sammud, seda parem välja näeb.