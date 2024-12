Ekspert: Vene varilaevastikus võib olla tuhandeid aluseid

Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) mereakadeemia professor Ulla Pirita Tapaninen andis intervjuu Soome rahvusringhäälingule Yle ning ütles, et Venemaa varilaevastikus võib olla tuhandeid aluseid.

Varilaevastikuks nimetatakse laevu, mida Venemaa kasutab nafta hinnalaest kõrvalehoidmiseks. Need laevad võimaldavad Venemaal eksportida naftat hindadega, mis ületavad lääne kehtestatud hinnalage (60 dollarit barreli kohta).

Tapaninen ütles, et praegused varilaevastiku vastu kehtestatud sanktsioonid pole piisavad ja neid tuleks karmistada. Tapanineni sõnul praegune hinnalagi päris elus ei tööta ning Venemaa on sellest mööda hiilinud ning müüb naftat kallima hinnaga.

Tema sõnul on 95 protsenti Venemaa naftaekspordist müüdud kallimalt. Seda naftat veabki varilaevastik.

Lääneriigid püüavad seda probleemi lahendada ja karmistavad Moskva-vastaseid sanktsioone. Ka Saksamaa välisminister Annalena Baerbock kutsus eelmisel nädalavahetul kehtestama uusi Euroopa sanktsioone Vene varilaevastiku vastu, mis transpordib embargodest hoolimata Vene toornaftat ja naftatooteid.

Detsembris oli EL-i sanktsioonide nimekirjas 80 Vene nafta vedamisega seotud laeva. Tapanineni sõnul võivad need 80 laeva olla kõigest jäämäe tipp. Tema sõnul on selliseid laevu mitusada, mõningatel hinnangutel võib selliseid laevu olla kuni kolm tuhat, vahendas Yle.

Varilaevastiku toel rahastab Venemaa ka oma sõjalist tegevust Ukrainas. Euroopa Liidu paremtsentristliku fraktsiooni Euroopa Rahvapartei (EPP) hinnangul teenib Venemaa toornafta ekspordist vähemalt 12 miljardit dollarit kuus. Varilaevastik ei aita Venemaal mitte ainult sanktsioonidest mööda hiilida, vaid ohustab ka keskkonda.

Pärast sõja puhkemist suurendasid Hiina ja India Venemaalt pärit toornafta eksporti. Mida kaugemale tuleb naftat eksportida, seda rohkem on vaja ka tankereid.

"See tõi kaasa selle, et naftat vedavaid tankereid ei lammutatud, varilaevastikku kuuluvate aluste keskmine vanus tõusis, kuna neid laevu läks vaja," ütles Tapaninen.

Tapanineni sõnul pole seadus ja rahvusvahelised regulatsioonid ajaga sammu pidanud, et lahendada varilaevastiku poolt tekitatud probleeme. Tema sõnul tehti seadused veel siis, kui merealuseid kaableid veel polnud ning riikidel polnud rahvusvahelistes vetes kriitilist taristut.

Ta tõi välja, et mereõigusega seotud rahvusvaheliste merede vabadus on sajanditevanune traditsioon.

"Muidugi võime proovida sõlmida rahvusvahelisi lepinguid, kuid Venemaa praegu seda ei tee," märkis Tapaninen.

Kui selgus merekaabli kahjustamine, peatasid Soome võimud Eagle S-i ja kaater Turva eskortis siis selle Porkkala sadamasse. Seejärel arestisid võimud aluse ning Tapanineni sõnul on oluline, et arestimine ei toimunud rahvusvahelistes vetes, vaid Soome territoriaalvetes. Laev on nüüd Porkkala juures ankrus ja Soome võimud saavad alust uurida.