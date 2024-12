EISA on tänavu kaotanud 66 ametikohta

Sihtasutuse jaanuaris ametist lahkuva juhi Kati Kusmini sõnul on lõppeva aasta eesmärk olnud organisatsiooni efektiivsemaks muuta, mistõttu kärpis asutus tööjõukulusid uue aasta alguseks 3,3 miljoni ehk 12 protsendi võrra.

Kusmin rõhutas, et kõik vähendamised ei tähenda koondamisi ning aasta jooksul on sihtasutus dubleerimise vähendamiseks ühendanud osakondi ning osa töötajate liikumisel tekkinud vabad ametikohad täitmata jätnud.

"Lisaks ametikohtade vähendamisele, mis täidab pikaajalise kokkuhoiu eesmärki, oleme kokku teinud sel aastal tegevuskulude kärpeid ligi 10 miljoni euro ulatuses," märkis Kusmin.

Kusmin lausus, et sihtasutus töötab tegevuse tõhustamiseks mitmel tasandil, kuid seejuures tuleb arvestada, et asutuse eelarvest suurima osa, tänavu üle 80 protsendi, moodustavad Euroopa Liidu struktuurifondide vahendid, mille kasutamist kitsendavad nendega kaasas käivad piirangud.

Sihtasutuse juht lisas, et paindlikkust saab kaaluda riigieelarvest rahastatavate tegevuste osas, kuid nende osakaal eelarvest on väike ja enamasti on need asutuse teenuste portfellis riigi vaates tulumeetmed, millelt riik saab tagasi otsest maksutulu.

Suvine kärbe pani Kusmini sõnul proovile just sihtasutuse tulumeetmete valdkonnad ehk turismiarenduse, välisinvesteeringute kaasamise ja e-residentsuse programmi.

Täpset töötajate arvu ei osanud sihtasutuse pressiesindaja aasta lõpu seisuga välja tuua, kuid nentis, et töölepingulisi töötajaid on asutuses ligikaudu 400.