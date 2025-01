Valitsus arutab energia hinnatõusu leevendamist

Michal tõdes valitsuse pressikonverentsil, et Estlink 2 katkemine kindlasti mõjutab üldist energiabilanssi Eesti ja Soome vahel.

"Meie jaoks sellise ühenduse katkemine tähendab seda, et kui Soomes on energia odavam, siis me seda parajasti tarbida ei saa. Ja kui Soomes vajadus suurem on, mida talvel juhtub just tihemini, eriti, kui ilm on külm, ei saa nemad jällegi siitpoolt odavat energiat tarbida," rääkis Michal.

Eesti Energialt saadud hinnangu järgi on selle hinnamõju tema sõnul umbes 1,4 senti kilovatt-tunni kohta. "Ajutiselt võib see tekitada hinnakõikumisi," ütles Michal.

"Pärastlõunasel kabinetiistungil me jätkame seda arutelu, et mida me saame teha selleks, et Eesti majandus ja ettevõtjad oleksid konkurentsivõimelisemad," ütles Michal.

"Seesama plaan, mida majandus- ja kommunikatsiooniminister on esitlenud ja kabinetti toonud, ehk Eesti tööstustele, mis üle teatud efektiivsuse suudavad energiat kasutada, tekib võimalus taastuvenergia tasust suures osas vabaks saada. Seda plaani me hakkame arutama," ütles Michal.

Ta lisas, et kavas on arutada ka seda, millisel viisil Eestisse täiendavaid reservvõimsusi luua. "Kas selleks loojaks on turg, mida me turult tellime hangetega või antakse täiendav sissemaks Eesti Energia aktsiakapitali, et Eesti Energia saaks luua täiendava reservvõimsuse gaasijaama Narva. Me räägime suurusjärgust 100 miljonit eurot sissemakset Eesti Energia aktsiakapitali, et vajadusel selline jaam Narva luua," lausus peaminister.

"Muu hulgas tuleb ka arutelule see, et kliimaminister saab ette valmistada koos Eleringiga vastuse küsimusele, millal võiks Kiisa avariielektrijaama turule tuua, et turul saada tipukoormusel tipuhindu allapoole. Seegi võiks mõjuda energia hindadele soodsamalt," sõnas Michal.

"Kindlasti debateerime ka tuumajaama tuleviku üle, eriplaneeringu üle. See võtab veidi rohkem aega," ütles ta.

Michal kommenteeris ka arutelusid ETS, ehk kvoodikaubanduse süsteemist loobumise kohta. "See oleks olnud võimalik aastani 2019, kus me oleksime saanud erinevaid CO2 ühikuid tasuta energiasektori investeeringuteks kasutada, aga tollane valitsus otsustas seda mitte teha," lausus Michal.

"Täna seda debatti uuesti ei saa pidama hakata. Need otsused, mis on tol ajal tehtud, nende juurde ajas tagasi minna ei saa," lisas ta.

Siseminister ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et valitsus hakkab arutama võimalusi ühteaegu nii Eesti elanike kui ka ettevõtete toetamiseks.

Tema sõnul tuleb arutada ka seda, kas läbi energia hinna saab mõjutada ka kuidagi toiduainete hinda. "Toidu hind on kõrge, see on paljude jaoks mure," ütles Läänemets.

See puudutab Läänemetsa sõnul ka toidujulgeolekut. "Kahjuks ainult turu reguleerida seda ei saa jätta, valitsus peab vaatama, kuidas me toidujulgeolekut tagame," rääkis Läänemets.

Haridus- ja teadusminister, erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas kommenteeris 27. detsembris ERR-is Eesti Energia energiakaubanduse ja portfellijuhtimise direktori Armen Kasparovi öeldut, et Eesti Energia valmistub fikseeritud elektripakettide hindu tõstma.

"See ei olnud ilmselt õnnestunud väljaütlemine, sellepärast, et selleks, et olemasolevaid fikseeritud hindadega pakette üle vaadata peab ikkagi kahepoolne nõusolek olema. Inimeste rahustamiseks tuleb ikkagi üle korrata seda, et olemasolevaid fikseeritud hindadega pakkette keegi muuta ühepoolset ei saa," rääkis Kallas.

