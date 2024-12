Koalitsioonipartnerid ei toeta SDE ideed langetada ajutiselt võrgutasu

Sotsiaaldemokraadid viivad neljapäeval valitsuskoalitsiooni ettepanekud merealuse kaabli lõhkumisest tingitud elektrihinna tõusu kompenseerimiseks.

Tanel Kiik, kelle sõnul käib sotsiaaldemokraatide sees päris korralik arutelu elektrihinna tõusu kompenseerimise võimaluste üle, tutvustas üht sellist ettepanekut.

"Kui me näeme, et merekaabli lõhkumine toob kaasa täiendava elektrihinna tõusu, siis meie hinnangul on mõistlik ja õige, et riik omalt poolt näiteks langetaks võrgutasu 2025. aasta esimeses kvartalis poole võrra, et seeläbi vähendada elektrihinna tõusu negatiivset mõju tarbijale," selgitas ta.

Kiige sõnul läheks see meede maksma alla 100 miljoni euro, mis võiks tulla näiteks valitsuse reservist või täiendavast lisaeelarvest.

"Eelmisel korral erinevad energia toetusmeetmed läksid kokku maksma umbes 170 miljonit eurot, millest võrgutasu oli 100 miljoni suurusjärgus, aga toona oli periood pikem. Praegu tõenäoliselt räägime lühemast perioodist ja selle võrra need kulud oleks kindlasti ka väiksemad," rääkis Kiik.

Sotsiaaldemokraatide koalitsioonipartnerid laidavad selle mõtte juba eos maha.

"Energiahinnad on kõikunud viimastel aastatel päris palju, nii et ka inimestel on olnud võimalus enda riske maandada, teha püsiva hinnaga lepinguid, vaadata üle oma tarbimised, teha investeeringud. Inimestel peab endal ka vastutus olema," sõnas Reformierakonna aseesimees Maris Lauri.

"See raha, mida tahetakse jagada, tuleb ju maksumaksja arvelt. Siis jäävad mingid asjad tegemata," lisas ta.

"Me ei ole nõus sellega, et peaks veelgi hakkama makse tõstma selleks, et helikopterilt jälle raha laiali jaotada. Kindlasti peab Eesti tegelema energiavaesusega, mis tähendab, et meil on vaja personaliseeritud toetusi neile inimestele, kes tõesti hätta jäävad elektrihinna maksmisega," ütles Eesti 200 aseesimees, justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.