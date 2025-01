Rüütli riiklike matuste korralduse detailid on alles selgumas

Eesti riigi auavalduste saatel ja korraldusel maetakse põhiseaduslike institutsioonide juhid, nagu riigikogu, valitsuse, Eesti Panga ja riigikohtu juhid, aga ka õiguskantsler ja riigikontrolör. Eraldi sätestab seadus presidentidele riiklike auavaldustega matused.

"Iga riiklike auavaldustega matus on eripärane, tuleneb inimesest endast tema soovidest, samuti tema perekonna soovidest. Riik võtab rolli, et aitab matust korraldada, aga tooni annavad lahkunu enda ja tema perekonna suunised," rääkis Uiboaed.

Praegu on kõne all läinud aasta viimasel päeval surnud president Arnold Rüütli matused.

"Minule teadaolevalt Rüütel liiga palju korraldusi pole andnud. Perekonnaga on vaja paika panna, millised need riiklikud matused siis tulevad," rääkis Uiboaed.

Nagu paljud saarlased, oli Rüütel ristitud õigeusu kirikus. Ka see võib anda matustele oma tooni, ütles Uiboaed.

"Kui perekond soovib korraldada kirikliku elemendiga matused, siis see loob formaadi. Aga tänasel hetkel ei oska kinnitada, kas see nii läheb," sõnas Uiboaed.

Uiboaia sõnul on veel vara ka rääkida, kus saab olema Rüütli ärasaatmispaik.

"Estonia teater on üks väärikaid paiku, kust on ära saadetud kultuuritegelasi, aga ka poliitikuid. See on väga sobilik paik. Kui peaks olema aga kirikliku matusega tegemist, siis toimuvad need kirikus," rääkis Uiboaed.

Rüütli matused toimuvad 11. jaanuaril.

Kuupäeva osas käis Uiboaia sõnul Rüütli perekonnaga kokkulepete sõlmimine, millal oli neile sobiv aeg matusteks. "Teisest küljest see, et kui ootame väliskülalisi matustele, siis peab olema aega neid informeerida. Peab olema aega teha ettevalmistusi nende vastuvõtmiseks," sõnas Uiboaed.

Riiklike auavaldustega matused saavad teoks umbes kahe nädalase korraldamise tulemusena. "Ees on töökad päevad," ütles Uiboaed.

Uiboaia sõnul on väga võimalik, et Rüütel sängitatakse Metsakalmistule. "Natuke on veel vara sellest detailselt rääkida," sõnas Uiboaed.

Neljapäeval arutab Uiboaed matuste detaile Kadriorus.

Presidendi ametihüvede seadus näeb ette, et presidentidele korraldatakse riigi kulul riiklike auavaldustega matus. Selle matuse sisu tuleb kokku leppida matuse toimkonnal: millised riiklikud auavalduse elemendid kasutusele võetakse ja millised mitte. See on matuse toimkonna ülesanne. Matuseplaan pannakse kokku koos perekonnaga.

Riiklike auavaldustega on presidentidest sõjajärgses Eestis maetud president Lennart Meri 2006. aastal. 1990. aastal toimus Tallinnas Konstantin Pätsi ümbermatmine.

Riiklike auavalduste saatel on mulda sängitatud ka riigikogu endine esimees Ülo Nugis 2011. aastal ja valitsusjuht Edgar Savisaar 2023. aastal.

Läinud aasta 14. augustil saadeti riiklike auavaldustega viimsele teekonnale endine riigikohtu esimees Uno Lõhmus.

Rüütli matuseid saab jälgida ERR-i kanalite vahendusel.