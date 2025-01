Läänekaldal puhkesid kokkupõrked Palestiina Omavalitsuse ja Hamasi vahel

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et okupeeritud Läänekaldal puhkes võimuvõitlus ning Palestiina Omavalitsuse julgeolekujõud võitlevad islamirühmituse Hamas ja selle liitlaste vastu. Konflikt on kestnud juba mitu nädalat.

Palestiina rühmituste omavaheline võimuvõitlus algas uue hooga, kuna Iisrael alustas 2023. aasta oktoobris sõjalist tegevust Gaza sektoris. Hamasi haare piirkonnas nõrgeneb ning see tõi kaasa võimuvaakumi.

Palestiina Omavalitsus naudib lääneriikide toetust, samas Hamasi toetab endiselt Iraanis asuv islamirežiim. Joe Bideni administratsioon leiab, et pärast sõda peaks Gaza juhtimise üle võtma Palestiina Omavalitsus. Iisrael seda plaani ei toeta.

Palestiina Omavalitsus ise on Läänekalda ja Gaza valitsemiseks loodud haldusorganisatsioon. Hamas tõrjus selle Gazast välja 2007. aastal. Omavalitsuse president on Fatah' esindaja Mahmoud Abbas, valimisi pole toimunud pikka aega.

Läänekaldal võitlevad nüüd Omavalitsusele lojaalsed väed Hamasi ja Palestiina Islamidžihaadi võitlejatega. Analüütikud ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et detsembris puhkenud lahingud on ägedaimad pärast 2007. aastat, kui Fatah võitles Gazas Hamasi vastu.

Lahingud käivad nüüd Jenini põgenikelaagris, mida peetakse Iisraeli-vastase vastupanu keskuseks. Palestiina ja Iisraeli ametnikud teatasid, et kokkupõrgetes on surma saanud vähemalt 11 inimest.

Kokkupõrked algasid 5. detsembril, kui kaks võitlejat varastasid kaks sõidukit, mis kuulusid Palestiina julgeolekujõududele. Julgeolekujõude esindaja Anwar Rajab teatas, et tapetud on kuus võitlejat, vahistatud on kümneid võitlejaid. Rajabi sõnul on võitlejad tapnud vähemalt viis julgeolekujõudude liiget.

Palestiina ametnike sõnul pole Iisrael viimaste operatsioonidega seotud. Analüütikud toovad välja, et Omavalitsuse jaoks on panused kõrged.

"Kui see toob kaasa edu, võib see olla omamoodi nihe. Kui see ebaõnnestub, võib see kaasa tuua doominoefekti. Hamas võib tõsta pead veel teistes Palestiina linnades," ütles Iisraeli armee endine luureohvitser Michael Milstein.

Rajabi teatel kahjustab mässuliste kohalolu Palestiina huve ning annab Iisraelile ettekäände korraldada haaranguid Palestiina aladel. Iisraeli armee ongi Jeninis pidanud mitmeid lahinguid. Iisraeli teatel üritab riigi sõjavägi nii ära hoida Palestiina territooriumilt tulevaid terrorirünnakuid.

Palestiina tervishoiuministeeriumi väitel on alates Gaza sõja algusest Iisraeli väed tapnud Jordani Läänekaldal üle 800 palestiinlase. Iisraeli teatel olid enamik neist islamistidest võitlejad, samas palestiinlased on need teated tagasi lükanud.