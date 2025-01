Hvostov: ei ole välistatud, et 42 päeva pärast Gazas pommitamine jätkub

Andrei Hvostov tõdes "Aktuaalses kaameras", et kolmapäeval teada antud Lähis-Ida relvarahu kokkulepe ei pruugi püsima jääda.

"Kõigepealt ongi mõisted – see on vaherahu, mis kestab 42 päeva. Ja kui need 42 päeva läbi saavad, siis miski ei välista, et kõik see pommitamine ja tulistamine läheb samasuguse hooga edasi. See ei ole välistatud," märkis ta.

Hvostov ütles, et relvarahu katkemine pärast 42 päeva võib juhtuda ka seetõttu, et Iisraeli ühiskond on sõja suhtes lõhki ja radikaalsem osa on öelnud, et terroristidega pole võimalik läbi rääkida, vaid nad tuleb hävitada.

Hvostov selgitas, et praegu teada olevate relvarahu kokkuleppe tingimuste järgi vabastavad osapooled kõik pantvangid ja vangid, kuid mitte korraga.

"Praegu peaks Hamasi käes olema umbes 90 iisraellast, arvatavasti neist 60 on elus – selline on hinnang. Iisraeli esindajad tahavad ka surnukehasid tagasi saada. See kõik hakkab toimuma etapiviisiliselt. Esimeses etapis antakse üle kolm pantvangi, teises neli. See kõik hakkab käima mitte kohe ja kiirelt, järsku, vaid järk-järgult. Ja siis vastavalt sellele, kuidas Hamas annab Iisraelile pantvangid välja, Iisrael omakorda annab oma vanglatest välja Palestiina kas vabadusvõitlejaid või terroriste – nimetagu igaüks neid nii nagu ise tahab," rääkis ta.

Hvostov lisas, et kui Iisrael peaks Hamasilt tagasi saama 90 pantvangi, siis Hamas Iisraelilt aga kordades rohkem vange ehk kuni umbes 1300.

Hvostovi hinnangul võitis relvarahu kokkuleppest praeguse seisuga USA-s ametisse astuv president Donald Trump.

"Õudselt tahaks öelda, et võitis humanism ja ülemaailmne rahu, aga seda ma kahjuks öelda ei saa sest 42 päeva möödudes võib see kõik edasi minna," sõnas ta.

"Aga kes kindlasti on võitnud, on Ddonald Trump. Sest ta juba annab teada, et see on tema suur töövõit. Ja võib-olla siin on tal isegi õigus, sest kui läbirääkimised käisid juba eelmise aasta suvel ja neist kuidagi asja ei saanud, siis nüüd Iisraeli analüütikud ütlevad, et praegused vaherahu tingimused, mis vastu võeti, on täpselt samad, millest räägiti pool aastat tagasi. Mingit progressi pole olnud ja käis lihtsalt venitamine, aga nüüd see venitamine korraga katkes. Ja on üks tõsine oletus, et Iisraeli valitsusele anti Trumpi meeskonna poolt mõista, et USA ametisse astuv president väga hindaks seda, et see vaherahu sõlmitaks," rääkis ajaloolane.

Hvostovi hinnangul ei ole võimalik Gaza relvarahu valguses midagi öelda Ukrainas käiva sõja võimaliku rahu kohta. "Ainult seda, et Trumpi suurtes kingades on erinevad kivid ja suurim neist on Hiina – tema tähelepanu on suunatud Hiinale. Järgmine on sõda Lähis-Idas ja üks väike kivikene on Ukraina. Kui Gazas verevalamine algas, siis see kaaperdas tähelepanu Ukrainalt. Ja kui Lähis-Idas õnnestub pikem rahu sõlmida, siis võib-olla maailma otsustajad saavad rohkem energiat, tunde pühendada Ukrainale."