Leedu minister: Baltimaade ühiselektrijaam võiks valmis olla 2030. aastaks

Leedu soovib koos Läti ja Eestiga ehitada uue elektrijaama ning Leedu energiaminister Žygimantas Vaičiūnas avaldas neljapäeval lootust, et see võiks valmis olla 2030. aastaks. Soovitava elektrijaama näol poleks tegemist tuumajaamaga.

See oli tema vastus küsimusele, kas jutt on väikese võimsusega tuumareaktorite tehnoloogiat kasutavast elektrijaamast.

"Kui me räägime üsna lühikesest ajast, siis kindlasti mitte, sest väikese võimsusega tuumajaamad saavad tõenäoliselt võimalikuks mitte varem kui 2032-2033 ehk teisisõnu on vaja muid tehnoloogiaid," vastas Vaičiūnas ringhäälingu küsimusele.

"Tegemist ei ole kindlasti väiketuumareaktoritega," lisas minister.

Tema sõnul peaks elektrijaam olema enne riikliku energiasõltumatuse strateegias ette nähtud väikeste tuumareaktorite arendusaja algust – pärast 2030. aastaid.

"Jah, me räägime elektrijaamast, mille saaks ehitada võimalikult kiiresti," ütles energiaminister.

Vaičiūnas rõhutas aga, et "praegu on veel vara rääkida sellest, milline saab olema tehnoloogia, milline on ajastus".

Minister mainis varem neljapäeval võimalust rajada ühine elektrijaam. Tema sõnul arutatakse seda küsimust Läti ja Eesti ametivendadega.

Uue valitsuse programm näeb ette arutelude alustamise teiste Baltimaadega ühisoksjoni korraldamise võimaluse üle, et kaasata investoreid tänapäevaste ja paindlike elektrijaamade rajamisse, mis toodaks elektrit pikaajalise tuulevaikuse ajal või päikese puudumisel, vahendas BNS.