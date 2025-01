Vene gaasitarnete peatamine halvas Transnistria tööstuse

Venemaa riiklik Gazprom katkestas 1. jaanuaril gaasitarned Moldovaga, öeldes, et riik on gaasi eest 700 miljonit dollarit võlgu.

Samal ajal lõpetas ka Ukraina Vene gaasitransiidi läbi enda territooriumi, kuid Ukraina otsus Moldovat otseselt ei mõjutanud – Gazprom võinuks pärast Ukrainat läbiva gaasitransiidi lõppemist jätkata Moldovale igapäevast gaasi tarnimist Trans-Balkani gaasitoru kaudu, mis läbib Türgit, Bulgaariat, Rumeeniat ja Ukraina Odessa oblastit.

Moldova separatistlik enklaav Transnistria sulges gaasipuuduse tõttu kõik tööstusettevõtted peale toiduainete tootmisega tegelevate.

"Kõik tööstusettevõtted seisavad jõude, välja arvatud need, mis tegelevad toiduainete tootmisega ehk Transnistria toiduga kindlustatuse otsese tagamisega," ütles piirkonna asepeaminister Sergei Obolonik kohalikule uudistekanalile.

"Praegu on veel vara hinnata, kuidas olukord edasi areneb. Probleem on nii ulatuslik, et kui seda pikemat aega ei lahendata, on meil juba pöördumatud muutused – see tähendab, et ettevõtted kaotavad oma tegevusvõime," rääkis Obolonik.

Transnistria venemeelne liider Vadim Krasnoselski ütles, et piirkonnas on gaasivarusid, millest jätkub põhjapoolsetes osades 10 päevaks ja lõunas kaks korda pikemaks ajaks.

Venemaa pumpas Transnistriasse aastas umbes kaks miljardit kuupmeetrit gaasi.

Moldova võimude sõnul kasutab Venemaa energiat poliitilise relvaga ja püüab mõjutada eelseisvaid Moldova parlamendivalimisi.

Moldova riiklik gaasiettevõte Moldovagaz teatas, et on valmis Transnistriat aitama Euroopa riikidest gaasi osta, aga selle eest tuleb maksta turuhindadega. Transnistria ei ole Moskvaga vaikiva kokkuleppe alusel Gazpromi tarnete eest mitu aastat midagi maksnud.

Moldova võimud hoiatasid, et Moskva tegevus võib Dnestri vasakkaldal esile kutsuda humanitaarkatastroofi. Moldova president Maia Sandu teatas oma valmisolekust anda Transnistriale humanitaarabi – generaatoreid, toitu, ravimeid, kuid tema sõnul keeldus separatistliku piirkonna võim abi vastu võtmast.

Transnistria on peamiselt venekeelne territoorium, kus elab umbes 450 000 inimest ja mis eraldus Moldovast 1990. aastatel.