Laupäeval sajab kohati lund ja tuiskab

Laupäeva hommikul on sadu hõre ja õhutemperatuur langeb kuni -14 kraadini. Päeval on sajuhooge vaid kohati ning rannikualadel, kus tuul püsib üsna tugev, paiguti tuiskab.

Öö vastu laupäeva on pilves, sajab lund, tugevamalt Edela-Eestis ja mitmel pool tuiskab. Sisemaal puhub põhja- ja loodetuul 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul kirde- ja põhjatuul kuni 17, puhanguti 21, Saaremaal ja Liivi lahe ümbruses kuni 27 meetrit sekundis. Külma on 5 kuni 11 kraadi.

Hommikul on kohatisi lumehooge. Kagu-Eestis on ilm veel pilvine ja sajab tihedat lund ja paiguti ka tuiskab. Mandril puhub mõõdukas põhjakaare tuul, Kagu-Eestis puhanguti 14 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 9 kuni 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Külma on 4 kuni 14 kraadi, Hiiu- ja Saaremaa lääneservas on õhutemperatuur aga null kraadi ümber.

Päeval sajab kohati lund ja tuiskab. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, rannikul lääne- ja loodetuul 7 kuni 13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni -8, rannikul -2 kuni +2 kraadi.

Pühapäeval sajab kohati lund, öösel on -2 kuni -8, rannikul kohati 0 kuni +2 kraadi, päeval 0 kuni -3 kraadi ja rannikul on endiselt pisut soojem.

Esmaspäev tuleb veel jahedam, öösel on külma 4 kuni 10, päeval 1 kuni 5 kraadi, saartel on -1 kuni +1 kraad. Öösel sajab vähest lund, õhtu poole aga levib lumesadu Edela-Eestist kirde suunas ja tuiskab.

Teisipäeval õhutemperatuur tõuseb ning lumi ja tuisk lähevad üle vihmaks ja lörtsiks. Ja kui veel kolmapäeva öösel sajab vihma ja lörtsi, siis hommikuks läheb see üle lörtsi ja lumesajuks.