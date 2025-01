Lähipäevad on talvised

Reede öö on Eestis mitmel pool lumesajuga, kohati on sadu tugev ja tuiskab. Puhub edela- ja lääne-, rannikul ka loodetuul 3 kuni 9, puhanguti 13, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 8 kraadi, rannikul on õhutemperatuur kohati kuni 0 kraadi.

Hommik jätkub mitmel pool lumehoogudega. Läänekaare tuul püsib puhanguline. Külma on 2 kuni 6 kraadi, saarte läänerannikul on õhk pehmem.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund, kohati on sadu tugev ja tuiskab. Puhub edela- ja lääne-, rannikul ka loodetuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Pärastlõunal tuul nõrgeneb ja pöördub sisemaal lõunakaarde, õhtul idakaarde. Õhutemperatuur on -6 kraadist 0 kraadini.

Laupäeva öö ja õhtu toovad lund ja tuisku, vahepeal on sadu hõredalt. Öösel on külma 5 kuni 14 kraadi, läänerannikul on õhk pehmem. Päeval on külma 3 kuni 8 kraadi, rannikul on õhutemperatuur kohati 0 kraadi ümber.

Pühapäeva öö tuleb mitmel pool tiheda lumesaju ja tuisuga. Päeval on lumehooge vähem. Öösel on külma 4 kuni 9, päeval 2 kuni 7 kraadi.

Esmaspäeva öö ja ennelõuna on kuivad ja külmad, pärastlõunal jõuab saartele lumesadu ja levib üle maa ida suunas. Õhtul läheb sadu saartel üle lörtsiks ja vihmaks. Teisipäeval läheb ilm kõikjal sulale.