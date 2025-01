Sõja 1047. päev: Ukraina relvajõud alustasid Kurskis pealetungi

Nii Ukraina ametnikud kui ka Venemaa kaitseministeerium kinnitasid, et Ukraina armee alustas Kurski oblastis pealetungi. Teadete järgi liiguvad Ukraina relvajõud Sudžast Bolšoje Soldatskoje küla poole ning rünnakule on kaasatud soomusmasinad. Väidetavalt saatis Moskva Kurskisse kaitsetegevust juhtima ka kõrge Vene kindrali.

Oluline 5. jaanuaril kell 16.40:

- Meedia: Ukraina relvajõud liiguvad Kurskis edasi;

- Leht: Moskva saatis Kurskisse kõrge kindrali;

- Ukraina luure teatas Vene pataljoni staabiülema tapmisest;

- Venemaa: lasime alla Ukraina lennuki MiG-29 ja 174 drooni;

- Öösel vastu pühapäeva tabas Lõuna-Venemaad droonirünnak;

- Zelenski: öösel Ukrainat rünnanud droonides oli üle 8000 välismaise osa;

- Zelenski palub Ramsteini kohtumisel abi õhutõrjes;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1730 sõdurit.

Meedia: Ukraina relvajõud liiguvad Kurskis edasi

"Ukraina relvajõud alustasid pealetungi Kurski oblastis," vahendas portaal Nexta Ukraina presidendi kantselei juhi Andri Jermaki sõnu.

Ka Venemaa kaitseministeerium teatas pühapäeval, et Ukraina alustas vasturünnakut Kurskis.

"Umbes kell üheksa hommikul Moskva aja järgi (Eesti aja järgi kella kaheksa paiku), selleks, et peatada Vene sõjaväelaste edenemist Kurski suunal, alustas vaenlane vasturünnakut," märkis Venemaa kaitseministeerium.

Esialgu ei ole selge, kui palju suutsid ukrainlased oblastis edeneda.

"Venelased on Kurski oblastis väga mures. Neid rünnati mitmest küljest ja see oli neile üllatus. Kaitsejõud töötavad," ütles riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu desinformatsiooni vastu võitlemise keskuse juht Andri Kovalenko.

Venemaa kaitseministeeriumi väitel kasutab Ukraina pealetungiks Berdini küla suunas kahte tanki, tosinat soomukit ja inseneriüksust.

Ukraina väeüksused saavutasid üllatusliku sissetungi järel Kurskisse mullu augustis kiirelt suurt edu, kuid pärast Vene üksuste koondumist nende tagasilöömiseks tuli Kiievi väel taanduda. Venelased tõid Kurski oblastis endale appi ka tuhandeid Põhja-Korea sõdureid.

Leht: Moskva saatis Kurskisse kõrge kindrali

Venemaa saatis Kurski oblastisse kõrge kindrali, et ta isiklikult juhiks kaitsetegevust Ukraina ootamatu pealetungi vastu, kirjutab The Telegraph.

Vladimir Putini üks lemmikkindraleid, kaitseministri asetäitja Yunus-Bek Jevkurov saabus pühapäeval hommikul kell 10 Kurskisse. Väljaande sõnul avaldas Putin kindrali eesliinile saatmisega oma kaardid.

"Venemaa kaitseministeerium võib arvata, et tema väed löövad Ukraina vastupealetungi Kurskis tagasi, kuid Vladimir Putin seda ilmselgelt ei arva," kirjutab leht.

Väidetavalt saabus kindral Jevkurov Kurskisse erakorralisele nõupidamisele kuberneri kohusetäitjaga vähem kui paar tundi pärast seda, kui Ukraina tankid hakkasid Venemaa positsioonide poole liikuma.

Väljaanne kirjutab, et Ukraina vägede tõrjumine Venemaa lõunaosas asuvast Kurski oblastist on Putini prioriteet enne Donald Trumpi USA presidendiks saamist 20. jaanuaril. Trump lubas pärast ametisse astumist sõja Ukrainas 24 tunniga lõpetada. Putinit nõrgestab võimalikel rahuläbirääkimistel aga see, kui Ukraina kontrollib kasvõi väikest osa Venemaa territooriumist.

Samuti võis Zelenski võis välja arvutada, et kuna Ukraina vägesid surutakse mööda peamist rindejoont Donbassi idaosas üha enam tagasi, on Kurskis surve avaldamine tema parim valik. Kui Ukraina väed suudavad Vene sõdurid Kurskis tagasi tõrjuda ja vallutatud alasid veel kaks-kolm nädalat enda kontrolli all hoida, tugevdab see Ukraina positsiooni läbirääkimistel, kirjutab leht.

Venemeelsed sõjablogijad väidavad, et Ukraina suurendas enne pealetungi oma vägesid ning kasutas öösel teede puhastamiseks demineerimismeeskondi. Wargonzo kirjutas, et Ukraina on vastupealetungiks kasutanud ka spetsiaalsed droonide segamise vahendeid.

Venemaa-meelne sõjateemaline veebileht Colonelcassad teatas, et Ukraina viis novembris ja detsembris "suures koguses" USA ja NATO varustust Sumõ ja Tšernivi oblastisse.

Ukraina luure teatas Vene pataljoni staabiülema tapmisest

Ukraina luure likvideeris nädal tagasi Zaporižžja oblastis vaenlase pataljoni staabiülema, teatas kaitseministeeriumi luure peavalitsuse pühapäeval.

"29. detsembril 2024 kõrvaldasid Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse (HUR) eriüksuse Kraken sõdurid Vasõlivka-Tokmaki maanteel pataljoni "Štorm. Osetija" staabiülema Sergei Melnikovi ja tema autojuhi," seisab teates, mille kohaselt rünnati autot kamikaze-drooniga.

Luure avaldas rünnaku kohta ka video.

Chief of staff of Russian battalion Storm Ossetia eliminated in Zaporizhzhia region – Defense Intelligence of Ukraine



Sergey "Kama" Melnikov was killed in an operation of the Ukrainian Intelligence unit Kraken on Dec 29, 2024.



An FPV ambush was carefully planned based on… pic.twitter.com/EcBQNbK9wi — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 5, 2025

Venemaa: lasime alla Ukraina lennuki MiG-29 ja 174 drooni

Venemaa sõjavägi teatas, et tulistas ööpäeva jooksul alla lennuki MiG-29 ja 174 Ukraina relvajõudude drooni, vahendas BNS Interfaxi.

"Venemaa õhu- ja kosmosejõudude hävitaja tulistas alla Ukraina õhuväe lennuki MiG-29. Õhutõrjesüsteemide abil saadi pihta kolmele Prantsusmaal toodetud juhitavale pommile, USA-s toodetud mitmikraketisüsteemist HIMARS lastud raketile ning 174 droonile," teatas Venemaa kaitseministeerium pühapäeval.

Samuti öeldi teadaandes, et Venemaa andis lööke Ukraina sõjaväelennuväljade taristule.

Drooniplahvatused Lõuna-Venemaal

Öösel vastu pühapäeva tabas Lõuna-Venemaad rünnak mitmetelt droonidelt, teatasid pealtnägijad sotsiaalmeediarakenduses X. Rostovis ja Belgorodi oblastis oli kuulda plahvatusi.

Taganrogi linna kohal plahvatasid droonid ja sisse lülitati õhuhäire, kirjutasid allikad X-is.

Air raid sirens and explosions in Taganrog early this morning. pic.twitter.com/NUwprtf1wQ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 5, 2025

Zelenski: öösel Ukrainat rünnanud droonides oli üle 8000 välismaise osa

Droonides, millega Vene väed ööl vastu pühapäeva Ukrainat ründasid, kasutati enam kui 8000 välismaal toodetud komponenti, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja kutsus üles tugevdama Venemaa vastaseid sanktsioone.

"Sel ööl ründas Ukrainat 103 Shahedi, mille hulgas oli 8755 välismaist päritolu komponenti. Kokku kasutas Venemaa sel nädalal üle 630 ründedooni, umbes 740 juhitavat pommi ja ligi 50 erinevat tüüpi raketti, see on enam kui 50 000 sanktsioonide alust komponenti üle maailma. Sanktsioonide surve välismaiste komponentide tarnimisele ei ole piisav," kirjutas Zelenski pühapäeval Telegramis.

Zelenski rõhutas, et Vene Föderatsioon saab jätkuvalt peaaegu kogu maailmast vajalikke komponente ja tootmisvahendeid ning kasutab neid relvades, millega Ukrainat terroriseerib.

Zelenski palub Ramsteini kohtumisel abi õhutõrjes

"Meie ülesanne jääb muutumatuks – Ukraina õhutõrje tugevdamine. Valmistume juba selleks nädalaks kavandatud kohtumiseks Ramsteinis. Osalevad kümned partnerriigid, sealhulgas need, kes suudavad tugevdada meie kaitset mitte ainult rakettide, vaid ka juhitavate pommide ja Vene lennukite vastu. Me arutame seda nendega ja töötame nende veenmise nimel. Elud vajavad kaitset siin ja praegu Ukrainas ning selleks peavad õhutõrjesüsteemid olema töökorras," rääkis Ukraina president Volodõmõr Zelenski laupäevaõhtuses videopöördumises.

"Laupäeval andis ülemjuhataja Sõrskõi mulle üksikasjaliku ülevaate Ukraina tegevusest rindel. Ägedad lahingud jätkuvad kogu rindejoonel, kuumim koht on Pokrovski lähedal. Okupant raiskab jätkuvalt meeletu hulga oma inimesi rünnakutes," sõnas Zelenski.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1730 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 796 490 (võrdlus eelmise päevaga +1730);

- tankid 9686 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 20 119 (+26);

- suurtükisüsteemid 21 603 (+25);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1257 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1032 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 21 447 (+91);

- tiibraketid 3006 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 32 940 (+97);

- eritehnika 3677 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.