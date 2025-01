Haridusministeerium algatas menetluse tantsukooli JJ-Street suhtes

JJ-Street tantsukool alustas tegevust 2003. aastal. Esimesed kaebused, et õpilastega võidakse olla liigselt karmid ja neid alandatakse, jõudsid avalikkuse ette 2021. aastal. Oma negatiivseid kogemusi tantsukooliga on endised treenerid ja õpilased seni jaganud peamiselt anonüümselt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Tantsuhuvihariduse liidu juhatuse liikme Meeli Pärna sõnul kardavad paljud ka aastaid hiljem oma kogetut jagada.

"Kõige suurem mure on see, et noortega ikkagi manipuleeritakse ja see on täiesti lubamatu. Kui on ikkagi selline lause sulle öeldud, et "ära kodus vanematele räägi", siis see on kõige valem asi, mida ühelegi lapsele võiks öelda," ütles Pärna.

"See, et need väljatulnud lood enamuses on anonüümsed, tegelikult viitab sellele, kui suur probleem meil on. Ehk kui inimene, kes juba 10 aastat ei ole seotud selle kooliga, ei taha oma näo ja nimega tulla välja ütlema seda, siis selle taga on kindlasti palju suurem probleem ja mure, kui me oskame arvata," lisas ta.

Ka enamik "Aktuaalse kaameraga" vestelnud inimestest keeldusid kommentaarist, öeldes, et suud avades kardavad nad kohtukutset.

Väljaande "Levila" artiklis tuuakse välja, et tantsukooli õpilased on muuhulgas kogenud alandamist kehakaalu ja vähese motiveerituse tõttu. Samuti on alaealisi survestatud eelistama trenni koolitööle ja leidma treenimise jaoks raha, maksku mis maksab. JJ-Street tantsukooli asutaja Joel Juht süüdistatusi omaks ei võta.

"Aga vaadake neid inimesi ja pange need inimesed tantsima ja siis proovime aru saada, mida nad teevad üldse. Kas nad sotsiaalmeedias räägivad pahasti, koledasti, võtavad ennast alasti sotsiaalmeedias, joovad. Need on riskigrupi noored ja nende suust ei tule kulda," ütles Juht.

"Aktuaalne kaamera" küsis, kas vastab tõele, et tantsukoolis on vaimselt õpilastega manipuleeritud.

"Mina arvan, et ei ole. Ma ei ole sellega nõus, selle väitega," vastas Juht.

"Tegelikult on see, kuidas praegu asju tehakse, minu jaoks suurem väärkohtlemine, kui see, kuidas me igapäevaselt tööd teeme," lausus Juht.

Sellest nädalast alustas haridus- ja teadusministeerium tantsukooli õpilaste kogemuslugude korjet ja nad viivad JJ-Streeti suhtes läbi järelevalvemenetlust. Ministeerium saab uurida aga ainult seadusest tulenevate kohustuste täitmist.

"Uurime seda, et kas huvikool on täitnud kõiki talle seadusest tulenevalt ülesandeid, oma seadusest tulenevaid kohustusi. Ja selleks me peamiselt vaatame dokumente ja räägime asjaosalistega," ütles haridus- ja teadusministeeriumi järelevalve osakonna juht Elen Ruus.

"Kui järelevalve tõesti peaks avastama, et mõnda õigusaktist tulenevat nõuet ei ole täidetud, siis me saame teha ettekirjutuse hakata seda nõuet edaspidi täitma," sõnas Ruus.

Joel Juht ütleb, et klubil on hea meel, et kontroll on algatatud ning kui töös esineb puudusi, on nad valmis need kõrvaldama.

"Täna on olukord, kus treeneritel ja õpetajatel pole mitte mingisuguseid õiguseid. Noored saavad teha seda, mida nad tahavad teha. Ja see tuleneb ka sellest vabakasvatusest loomulikult," rääkis Juht.

Järelevalve tulemused peaksid selguma märtsi keskpaigaks.