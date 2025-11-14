JJ-Street Tantsukool sai ministeeriumi heakskiidu tegevuse jätkamiseks

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) viis läbi järelevalvemenetluse JJ-Street Tantsukoolis ning luges kõik tehtud ettekirjutused täidetuks 13. oktoobril.

Haridus- ja teadusministeeriumi järelevalve osakonna juhataja Mairi Uusen ütles ERR-ile, et järelevalvemenetlus lõppes 13. oktoobril.

"Meie eesmärk on õigusaktidega tagada, et iga huvikool looks õppurile turvalise, arendava ja toetava keskkonna, kus noor tunneks end hästi ning tema huvid oleksid igakülgselt kaitstud. Järelevalve raames veendume, kas õigusaktide nõuded on järelevalve hetkel korrektselt täidetud," ütles Uusen.

"Läbiviidud järelevalve käigus analüüsisime ja hindasime, kas läbiviidav õppekorraldus vastab tantsukooli alusdokumentides kajastatule. Tuvastasime mitmeid puudujääke ning juhtisime tähelepanu nüanssidele, mida on asutusel vaja täita või parandada. JJ-Street Tantsukool on tänaseks kõrvaldanud järelevalves tuvastatud vastuolud ja puudused oma õppekorralduses ja dokumentatsioonis ning jätkab oma õppe- ja kasvatustegevust vastavalt esitatud dokumentidele," lausus Uusen.

Suhtekorraldusfirma vahendusel saadetud pressiteates teatas tantsukool, et ükski meedias avaldatud kogemuslugu ei puudutanud kooli tänast olukorda.

"Järelevalvemenetluse algatamise ajendiks olid muuhulgas portaalis Levila avaldatud kümne aasta taguste JJ-Street Tantsukooli õppurite ja treenerite kogemuslood, mis viitasid võimalikele suhtlusprobleemidele. HTM jõudis järeldusele, et suhtlusprobleemide esinemine järelevalve ajal tõendamist ei leidnud," seisis suhtekorraldusfirma Skia vahendusel saadetud pressiteates.

Mairi Uusen Kommenteeris seda järgmiselt. "Järelevalve teeb ettekirjutused, kui järelevalve läbiviimise ajal on ilmnenud, tekkinud või jätkuvad vastuolud õppe- ja kasvatuskorralduses. Suhtlemist puudutavaid ettekirjutusi ei tehtud. Meieni jõudnud mitmed kogemuslood olid aastate tagused ja neid meil ei olnud võimalik järelevalve aspektist hinnata," ütles Uusen.

Pressiteates seisis veel, et JJ-Street Tantsukool sai järelevalve tulemusel väärtuslikku tagasisidet, mille põhjal viidi ellu uuendusi õppekorralduses ja sellega seotud dokumentatsioonis, millest võib kasu olla kogu erahuvihariduse ja spordi valdkonnale. "JJ-Street Tantsukool töötas järelevalve tulemusena esimesena Eestis välja eraldi üheksa tänavatantsu stiili õppekavad, sealhulgas ka 3–6-aastastele lastele. Korrastati kooli dokumentatsioon ning pandi süsteemselt tööle hoolekogu," seisis pressiteates.

JJ-Street Tantsukooli direktor Peeter Taim ütles, et ilmselt on tantsukooli õppetöö korraldus nüüd üks eeskujulikumaid ja professionaalsemaid Eesti erahuvikoolide ja spordikoolide seas. "Peame kõige olulisemaks saavutuseks põhjalike ja detailselt läbimõeldud tänavatantsu õppekavade väljatöötamist, mis aitavad kogu valdkonna professionaalsust tõsta. Meie loodud õppekavad on kättesaadavad ka teistele sama suuna huvikoolidele, kes saavad neid oma töödes ja arendustegevustes kasutada," kommenteeris Taim.

"Tõsi, meie kooli halduskoormus kasvas muutuste tõttu märgatavalt, aga samas oleme kindlasti nüüd üks korrektsemalt korraldatud erahuvikool Eestis ja usun, et ka eeskujuks teistele," rääkis Taim.

Taimi sõnul riivas siiski JJ-Street ümber toimuv praeguste huvikooli õpilaste ja lapsevanemate õiglustunnet. Ta märkis, et kooli toetuseks esitati petitsioon 221 lapsevanema allkirjaga. Peeter Taim avaldas lootust, et kõmu ja kära tantsukooli ümber saab nüüd, järelevalve lõpetamise järel, vaibuda ning töörahu tantsukoolis taastuda.

"Kooli asutaja Joel Juht on avalikult vabandanud, et on minevikus oma sõnadega kellelegi haiget teinud," seisis pressiteates.

"Tahame keskenduda tänavatantsu kui spordiala õpetamisele ja arendamisele maailma tasemel," rääkis Peeter Taim.