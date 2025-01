Norstat: Eesti 200 toetus langes rekordmadalale

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,1 protsenti, Reformierakonda 18,4 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 15,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on viimase kuu jooksul püsinud stabiilsena. Teisel kohal oleva Reformierakonna toetus on ligi kuu ajaga langenud 2,1 protsendipunkti võrra. Kolmandal kohal olev EKRE on samal ajal kasvatanud oma toetust 3,1 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond (14,6 protsenti) ja SDE (12,7 protsenti) ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200 (2,9 protsenti).

Eesti 200 toetust on Norstat jälginud erakondliku eelistuse küsitlustes peaaegu erakonna asutamisest alates ning see pole kordagi varem olnud nii madal, nendib uuringufirma.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 34 ning opositsioonierakondi 57,5 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 2. detsembrist 5. jaanuarini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. Maksimaalne veamäär sõltub suurima toetajagrupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (27,1 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,75 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,66 protsenti.