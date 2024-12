Meedia: Ukraina eriteenistus tappis Vene keemiavägede komandöri

Ukraina väljaandega The Kyiv Independent rääkinud SBU allikas ütles, et pomm plahvatas, kui Kirillov ja tema abi olid Rjazani prospektil ühe hoone sissepääsu juures.

"Kirillov oli sõjakurjategija ning täiesti legaalne sihtmärk," rõhutas väljaandega LIGA.net rääkinud SBU allikas.

Venemaa uurimiskomitee kinnitas, et Moskvas Rjazani prospektil toimunud plahvatuse tagajärjel hukkusid Vene relvajõudude kiirgus-, keemia- ja bioloogilise kaitse vägede komandör Igor Kirillov ja tema abi, kelle nime ei avaldatud, vahendas väljaanne Meduza.

Erinevatel andmetel kaks sõjaväelast kas väljusid või sisenesid hommikul kella kuue paiku Rjazani prospektil asuvasse majja, kui nende läheduses käivitus isevalmistatud lõhkekeha. Meedia andmetel oli pomm paigutatud kas hoone ees seisnud tõukeratta külge või sisse. Lõhkekeha võimsus oli umbes 200 grammi trotüülekvivalendis, teatas päästeteenistus.

The head of the Russian military's RKhBZ troops Lieutenant General Igor Kirillov and his assistant were both killed in an explosion in Moscow as they left an apartment building. The explosive may have been planted on a scooter parked near the entrance.https://t.co/mCdZUc4leA… pic.twitter.com/0MNHfjGe8g