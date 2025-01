Armeenia ja USA sõlmisid strateegilise partnerluse

Armeenia välisminister Ararat Mirzojan ja USA välisminister Antony Blinken allkirjastasid teisipäeval Washingtonis kahe riigi vahelise strateegilise partnerluse harta. Leppe tähtsusest Armeenia jaoks annab tunnistust see, et tseremooniast tegi otseülekande ka Armeenia televisioon.

"See on Armeenia ja USA vaheliste suhete nurgakivi. Loome strateegilise partnerluse komisjoni, mis annab terve hulga võimalusi meie suhtluse laiendamiseks mitmes valdkonnas – majandus, kaitse, julgeolek, demokraatia," ütles Blinken allkirjastamisel.

Blinken märkis, et kahe riigi majanduskoostöö sätestati juba energiasektoris ning praegu peetakse läbirääkimisi tuumajulgeoleku ja tuumaenergia suunal.

"Teeme Armeeniaga koostööd ka julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas. Eelkõige on meie eesmärk tugevdada Armeenia suveräänsust," ütles Blinken.

USA välisministri sõnul külastab järgmisel nädalal Armeeniat koostöö arendamiseks piiriturvalisuse erirühm. Blinken märkis, et algatust Eagle Partner jätkatakse rahu tugevdamise ja Armeenia piiride kaitsmiseks. "Armeenia ühineb ka ülemaailmse koalitsiooniga Islamiriigi vastu," lisas ta.

USA välisminister avaldas veendumust, et Armeenia ja Ameerika Ühendriikide vahelise strateegilise partnerluse harta aitab kaasa rahumeelsema, turvalisema ja sõltumatuma Lõuna-Kaukaasia loomisele.

Armeenia välisminister Mirzojan märkis omalt poolt, et harta on aluseks Armeenia ja USA partnerlusele energia, majanduse, julgeoleku ja kaitsevaldkonnas.

"Hindame USA osalust stabiilse ja pikaajalise rahu loomisel Lõuna-Kaukaasia piirkonnas. Armeenia on pühendunud tiheda koostöö jätkamisele USA-ga selle ühise eesmärgi saavutamiseks," ütles Mirzojan.

Ta lisas, et Jerevan alustab Washingtoniga läbirääkimisi tuumakoostöölepingu sõlmimiseks.

"Alustame läbirääkimisi tuumaalase koostöölepingu üle, mida tuntakse nime all Leping 123. See loob raamistiku tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise vallas tehtavale koostööle ja rõhutab meie pühendumust tuumaenergia rahumeelsele arendamisele, säilitades samal ajal kõrgeimad ohutus- ja turvastandardid ning hõlmab samuti massihävitusrelvade leviku tõkestamist," ütles Mirzojan.

Varem teatas Washington, et nad uurivad võimalust anda Armeeniale juurdepääs Ameerika tsiviilotstarbelistele tuumatehnoloogiatele, mis on ette nähtud Lepingus 123.

Armeenia suhted tema ajaloolise liitlase Venemaaga on viimastel aastatel halvenenud ning riik on pööranud ennast üha rohkem lääne poole. Peaminister Nuikol Pašinjan teatas juba mullu septembris, et kui avaneb võimalus saada Euroopa Liidu liikmeks, ei jäeta seda kasutamata ning eelmisel nädalal andiski Armeenia valitsus oma heakskiidu seaduseelnõule riigi ühinemisest Euroopa Liiduga. Samal ajal on Armeenia normaliseerimas oma suhteid ka igipõliste vaenlaste Türgi ja Aserbaidžaaniga.