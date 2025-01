ERR Saksamaal: Ramsteini grupi tulevik on lahtine

Ukrainat toetavate riikide ehk Ramsteini grupi kohtumisel teatas Washington uuest, 500 miljoni dollari suurusest abipaketist Ukrainale.

"See sisaldab rohkem rakette Ukraina õhutõrjele, rohkem laskemoona, rohkem lennukipomme ja muud varustust, et toetada Ukraina F-16 hävitajaid," loetles USA kaitseminister Lloyd Austin.

Kuid abi ei saabu ikka Ukrainasse piisavalt, nentis Eesti kaitseminister Hanno Pevkur. Peamiselt on puudu õhutõrjest ja laskemoonast.

"Tundub, et see hakkab jälle tagasi tulema. Kui vahepeal hakkas juba nina vee peale saama seoses laskemoonaga, siis laskemoona on jälle väga suures mahus vaja," ütles Pevkur.

Tegemist oli viimase Ramsteini kohtumisega enne seda, kui Valgesse Majja naaseb Donald Trump. Seega oli seekord õhus ka küsimus, millal järgmisena või kas üldse Ukraianat toetavad riigid samamoodi taas kogunevad.

"Mina ütlesin siin laua taga just praegu, et me peame jätkama. See on võimalus saada Ukrainalt väga head tagasisidet ja anda ülevaade, mida me üheskoos teeme ja natuke koordineerida seda," sõnas Pevkur.

Juhtrolli võib üle võtta ka mõni teine riik, näiteks Suurbritannia või Saksamaa ütles Pevkur. Samas tõdes ta, et praegu on Ramsteini grupi tulevik lahtine.

"Me mõtleme valikute ja alternatiivide peale, aga parim lahendus oleks, et see formaat jätkub nagu praegu Ameerika Ühendriikide juhtimisel," ütles Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius.

"See oleks tõesti hullumeelsus praegu, komistada ja mitte jätkata kaitsekoalitsioonide ehitamist, mille me oleme juba loonud," sõnas ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Seda tuge on vaja eriti nüüd, kui üha rohkem räägitakse rahust.

"Ma teen kõik, mis ma suudan, et selle sõja sellel aastal lõpetada väärikusega Ukraina ja kogu Euroopa jaoks. Ma tean, et mul on teie toetus," ütles Zelenski.