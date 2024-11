Pevkur: Zelenski ütles, et USA pärast ei pea nii hirmul olema

Pevkur, kes kohtus esmaspäeval Kiievis Zelenskiga ning Ukraina kaitseministri Rustem Umeroviga, ütles, et kohtumisel räägiti pikalt Ukrainale lubatud sõjalisest abist. Näiteks USA lubatud 60 miljardi dollari suurusest abist pole suur osa siiani kohale jõudnud.

"Zelenski valgustas ka seda, mida nad Trumpiga rääkisid. Eks esimene vestlus oli pigem sümboolne, aga küll ütles Trump Zelenskile tema sõnade kohaselt, et Trump toetab Ukrainat. Minu sõnum oli see, et peame jätkama abiformaatidega, et Trumpi administratsioon ei lõpetaks ära näiteks Ramsteini formaati. Zelenski sõnul ei peaks nii hirmul olema, tegelikult praktiline koostöö läheb kindlasti Ukraina abistamisel USA-l edasi," lausus Pevkur.

Pevkuri sõnul otsustas Biden küll hiljuti kuue miljardi dollari eest abi enne ametist lahkumist Ukrainale saata, kuid see on vaid osa Kongressi poolt heaks kiidetud 60 miljardi dollari suurusest abipaketist.

"Eks USA masinavärk on üsna suur ja kohati aeglane. Nii et uute brigaadide formeerimine on kriitiline ja samamoodi minu sõnum Ukrainale oli, et nad peavad ise mobiliseerimisega edasi minema ja treenimisega, muidu meil ei ole võimalik seda abi, mis maailmast kokku korjatakse, kuidagi rindele saata, kui ei ole seda, kes seda kasutaks," lausus Pevkur.

"Olukord on raske, sellest saavad kõik aru. Kaitseminister Umeroviga vaatasime detailselt lahinguvälja olukorrale otsa ja saime viimase ülevaate luureülevaadetest. Selge on, et abi on jätkuvalt vaja," lisas ta.

Pevkuri sõnul avanes tal ka võimalik kutsuda Zelenski detsembris Eestisse, aga kas külaskäik ka teoks saab, näitab aeg.