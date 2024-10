Zelenski: Ukraina töötab välja relvaekspordi ettepanekuid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel, et on andnud kaitseministeeriumile korralduse töötada välja ettepanekud võimaliku relvaekspordi jaoks, vahendas Reuters.

Ukrainas täiemahulise sõja ajal kehtestatud relvaekspordi keelu võimalik ümbermõtestamine tähendaks dramaatilist muutust riigi valitsuse poliitikas ajal, mil Ukraina kaitseb end palju suurema ja paremini varustatud vaenlase eest.

Zelenski ütles Ukraina televisioonile, et relvaeksport on võimalik ainult Ukraina liitlastele Ramsteini grupis, mis tegeleb Kiievi sõjalist toetuse koordineerimisega.

"Ma olen palunud kaitseministril kaaluda, millised võiksid olla potentsiaalsed mudelid," ütles Zelenski. "Need, kes meid relvadega ei aidanud, arvan, et meil pole õigust sinna eksportida."

Ukraina on pärast Venemaa sissetungi 2022. aasta veebruaris oma relvatootmise tööstust muutnud, suurendades kiiresti eelkõige droonide, kuid ka kõigi teiste relvade tootmist.

Ametnikud on öelnud, et Ukraina kolmekordistas 2023. aastal relvade tootmist ja kahekordistas seda taas selle aasta esimese kaheksa kuu jooksul.

Kuid Ukraina kodumaine relvatööstus on rahapuuduses ja kohalikud tootjad on palunud valitsusel lubada eksporti, et teenida rohkem raha välismüügist, mis omakorda võimaldaks tootmist veelgi suurendada.

Ukraina kaitsetööstuse ettevõtted suudavad aastas toota 20 miljardi dollari eest relvi ja laskemoona, kuid Kiiev saab kulutada vaid kuus miljardit dollarit, teatas Ukraina kaitsetööstuse ühendus.

Ka Eesti on tundnud huvi Ukrainast relvastuse hankimise vastu.