Ida-Virumaa omavalitsused soovivad Kukruse mäele suurt Eesti lippu

"Pöördun Teie poole seoses ideega paigaldada Peeri külas Toila vallas asuvale riigimaale nn Kukruse mäe tippu Eesti Vabariigi lipp, mis kaunistaks piirkonda ning suurendaks austust meie riigi vastu," kirjutas Kaselo Toila vallavanemale Eve Eastile.

Hoolimata sellest, et Kukruse mägi jääb Kohtla-Järve linna ametlikest piiridest välja, on see linna maamärk ja kohalik sümbol, märkis ajaleht.

Varem on olnud kavas Kukruse aherainemägi ära vedada, kuid erinevatel põhjustel pole selleni jõutud ja ilmselt ei jõutagi.

Suur lipp mäe otsas oleks lisaks kohalikele inimesetele hästi vaadeldav ka Tallinna-Narva maanteelt Kohtla-Järve ja Jõhvi vahel.

Kukruse aherainemägi ladestati aastatel 1951-1967, selle pindala on 4,85 hektarit ja suhteline kõrgus 43 meetrit. 1980. aastatel mägi põles, kuid tänaseks on see kaetud taimestikuga ja näib looduslik välja.