USA-s loodi detsembris 256 000 töökohta

USA majandus on endiselt heas hoos ja tööministeerium teatas reedel, et riigis loodi detsembris 256 000 töökohta.

Töötuse määr kukkus 4,1 protsendini, mis ületas majandusteadlaste ootusi, vahendas The Wall Street Journal.

Reedene aruanne viitab, et USA tööturg on varasematest komistamistest toibunud. Investorid eeldavad seetõttu, et föderaalreserv ei pruugi lähiajal rahapoliitikat leevendada ning Wall Streeti börsid läksid punasesse.

USA laenukulude võrdlusalusseks olev 10-aastaste võlakirjade tootlus tõusis reedel 4,79 protsendini. Mitmed investorid muretsevad nüüd tootluse tõusu pärast, sest varasemad tõusud on tihti raputanud ka turgusid