USA: Venemaa ja Ukraina pole rahuläbirääkimisteks valmis

Oluline 11. jaanuaril kell 7.00

USA: rahuläbirääkimised peavad veel ootama

USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby ütles reedel, et Venemaa ega Ukraina ei ole praegu sõja lõpetamise läbirääkimisteks valmis.

President Volodõmõr Zelenski on öelnud, et esialgsed kõnelused sõja lahendamise üle võiksid olla USA presidendiks valitud Donald Trumpiga, enne kui Ukraina asub suhtlema Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

"Seda (Vene Föderatsiooni-vastaste sanktsioonide kehtestamist) ei tehtud lootusega, et sellest saab läbirääkimiste vahend, mille saab laualt maha võtta, kui Ukraina tahab läbirääkimistelaua taha istuda. Praegu pole ootust, et kumbki pool on läbirääkimisteks valmis," ütles Kirby.

Ukraina välisministeeriumi ootus on, et Zelenski ja Trumpi kohtumine leiab aset varsti pärast eelseisvat ametisseastumist.

Azovi pataljon loodab abile välismaalt

Vabatahtlike pataljon Azov kavatseb moodustada rahvusvahelise pataljoni, et suurendada oma arvukust, kui Ukrainas on algamas neljas aasta täiemahulist sõda.

Üksuse ülem, kelle kutsung on Karl, ütles The Guardianile, et Azov loodab värvata sõjalise kogemusega inimesi, sest Ukraina on Venemaast väiksem ja vajab rahvusvahelise tähtsusega võitluses kogu abi.

"Me võitleme selle eest, et Venemaa ei saaks Euroopale lähemale," ütles ta, väites, et kui Ukraina peaks langema, ähvardaks Moskva Poolat, Balti riike ja teisi riike, millest mõned on väiksemad kui Ukraina.

Esialgne väljaõpe kestab isegi sõjalise kogemusega isikutel kaks kuni kolm kuud umbes 80-liikmelistes rühmades. Õpe põhineb Ukraina lahinguvälja tegelikkusel, kus kasutatakse palju droone ja suurtükiväge.

"Sõdurite väljaõpe Euroopas pole pärast teist maailmasõda palju muutunud," ütles Karl.