Laneman: praegu on raske näha, kuidas Kurski operatsioon Ukraina sõdimist toetab

Üks tulipunkte Ukrainas käivas sõjas on jätkuvalt Pokrovski ümbrus. Alar Laneman selgitas pühapäeva õhtul "Ukraina stuudios", et praegu paistab nagu oleks Vene väed võtnud eesmärgiks liikuda Pokrovskist lääne poolt edasi. Tema hinnangul peaks Ukraina saatma sinna Vene vägedega võitlema enda tugevad üksused, näiteks sellised, kes on parasjagu Venemaal Kurski oblastis.

"Pokrovski kaarti vaadates jäi mulje, et venelased on võtnud eesmärgiks liikuda siiski lääne poolt läbi ja jõuda teedeni. Seal on suhteliselt avatud maastik, ma ei kujuta ette, kuidas seal edasi minnakse. Aga neid Vene vägede edenemisi vaadates on mul väga kahju, et ma ei näe hetkel, kuidas Kurski operatsioon antud hetkel toetab Ukraina sõdimist," kommenteeris ta.

Laneman lisas, et Kurski operatsiooniga tõsteti Ukraina vägede moraali, kuid nüüd oleks neid üksusi vaja sõja põhisuundadele.

"Nüüd mulle tundub, et seal (Kurskis) kasutatakse vägesid, mis on tugevad üksused ja mis ei ole kasutatud põhisuundadel. Ma väga loodan, et ma eksin. Aga kui see on niimoodi, siis ma loodan, et sealt need väed oleks aeg nüüd tuua keskele. Ja kui tõesti juhtub nii, et seal lagedal maastikul ja heade ühendusteede võrgustikus Vene väed pääsevad liikuma, siis kuluks ära väga tugev mobiilne ning hästi koolitatud ja relvastatud Ukraina üksuste vastulöök," selgitas brigaadikindral.

Kuigi Ukraina ilmselt loodab Kurski oblastit ära kasutada võimaliku poliitilise vahetuskaubana, tuleb Lanemani sõnul sõjas alati keskenduda põhisuundadele.

"See on alati kaalumine, aga üks sõjateaduste aluseid on see, et sa pead keskenduma alati peamisele. Ja jõudu tuleb alati kasutada koondatult, mitte hajutatult. Antud hetkel seda ei ole," ütles Laneman.