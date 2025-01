Arnold Rüütlit meenutatakse tasakaaluka ja kompromisse otsiva riigijuhina

Estonia kontserdisaalis kõneledes ütles 20. augusti klubi liige Rein Veidemann, et Arnold Rüütli suhtumine rahvasse kui perekonda ja kogukonda oli see, mis tõi rahva usalduse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

President Rüütel oli paljude organisatsioonide liige ja patroon.

"Ta oli alati meiega. Ta oli ka Estonia Seltsi eluaegne liige koos abikaasa Ingridiga ja rahvusooperi patroon. Nii et seetõttu oli tema tähelepanu meile. Ja meie tänutunne temale on alati südames olemas ja ka jääb sinna," sõnas Estonia Seltsi auliige Arne Mikk.

"Rääkisime temaga väga palju põllumanadusest. Niisugune südamlik vestlus oli meil alati. Ta oskas alati küsida õigeid küsimusi," meenutas endine põllumajandusminister Ester Tuiksoo.

Akadeemik Tarmo Soomerele jääb Rüütel meelde suure ja targa inimesena.

"(Arnold Rüütel on meelde jäänud ) võib-olla selle tähisena, et kui mitmel moel võib inimene suur olla. Suur saab olla ka väga väärikas ja tark olles ja ilma oma tarkust teistele peale sundimata ja igal hetkel ettekirjutusi tegemata," rääkis Soomere.

"Ta oli väga hea inimene, ta oli järjekindel ja ta ei mänginud presidenti, vaid ta tegelikult oli president oma olemuse poolest. Ta armastas riiki ja rahvast ja oli pragmaatiline kõikidel keerulisel ajamomentidel," kirjeldas endine peaminister Tiit Vähi.

Praegune peaminister Kristen Michal ütles, et tänased poliitikud võiksid Rüütlilt õppida väärikust ja rahulikku meelt.

"Rahulikumat asjade esitamise viisi on kindlasti eriti keerulisematel aegadel väga vaja. Mina puutusin noorema poliitikuna peaministri nõunikuna presidendiga kokku, kui Arnold Rüütel president, ja see avaldas muljet. Tänases päevas on sellist väärikat käitumist kindlasti vaja eeskujuks võtta," rääkis Michal.

President Arnold Rüütel sängitati mulda Metsakalmistul.