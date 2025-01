Sõja 1054. päev: Ukraina droon tabas Vene naftatöötlemistehast Tatarstanis

Oluline 12. jaanuaril kell 22.40:

- Zelenski on valmis vahetama Põhja-Koreaga sõjavange;

- Peastaap: Ukraina tabas Donetski oblastis Vene komandopunkti;

- Ukraina droon tabas Venemaa naftatöötlemistehast Tatarstanis;

- Venemaa teatas kahe Ida-Ukraina küla vallutamisest;

- Allikad: Vene väed on otsustanud Pokrovskist mööda minna;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1750 sõdurit.

Zelenski on valmis vahetama Põhja-Koreaga sõjavange

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval, et on valmis Pyongyangile üle andma Põhja-Korea sõjavangid vastutasuks Ukraina sõjavangide Venemaalt tagastamise eest.

"Ukraina on valmis Kim Jong-uni sõdurid talle üle andma, kui ta suudab korraldada nende vahetuse meie Venemaal vangistuses olevate sõdurite vastu," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

Peastaap: Ukraina tabas Donetski oblastis Vene komandopunkti

Ukraina relvajõud sooritasid pühapäeval ülitäpse õhulöögi okupeeritud Donetski oblastis Novohrodovka linnas asuva Vene armee üldvägede 2. kaardiväe komandopunktile.

"See operatsioon on jätk tulerünnakutele okupatsiooniväe komandopunktidele Donetski suunal. Ukraina relvajõud näitavad üles kõrget koordinatsiooni ja professionaalsust vaenlase tähtsate juhtimisobjektide ning sõjalise taristu tuvastamisel ja hävitamisel," teatas Ukraina relvajõudude peastaap sotsiaalmeedias.

Ukraina droon tabas Venemaa naftatöötlemistehast Tatarstanis

Ukraina droon tabas Taneko naftatöötlemistehast Tatarstanis, vahendas Kyiv Independent Vene Telegrami kanali ASTRA laupäevast teadet.

Rünnaku ajal evakueeriti Nižnekamski rafineerimistehase töötajad ning kohapeal tehtud salvestusest oli näha, et tehasest tõusis suitsu.

Ukraina desinformatsiooni vastu võitlemise keskuse juht Andrii Kovalenko kinnitas rünnakut ja rõhutas selle strateegilist tähtsust.

Sotsiaalmeediakeskkonnas X tegutsev vaatleja OSINTdefender kirjutas, et Taneko on üks Venemaa tänapäevasemaid ja suuremaid rafineerimistehaseid, mille töötlemisvõimsus on üle 16 miljoni tonni naftat aastas.

Tatarstani kohalikud võimud eitasid juhtunut, väites, et pildid leekidest on tehtud ohutusõppuse ajal.

Ukraine claimed responsibility for a drone attack on Russia's Taneco oil refinery in Nizhnekamsk, Tatarstan, sparking a large fire more than 700 miles into Russian territory. Taneco is one of the largest and most modern refineries in Russia, with a processing capacity of over 16… pic.twitter.com/mC9DGidwIg — OSINTdefender (@sentdefender) January 12, 2025

Venemaa teatas kahe Ida-Ukraina küla vallutamisest

Venemaa teatas pühapäeval kahe küla vallutamisest pealetungil Ida-Ukrainas.

Kaitseministeeriumi teatel vallutas Lõuna väegrupp Jantarne küla okupeeritud Donetski oblastis, mis asub umbes 10 kilomeetri kaugusel tähtsast keskusest Kurahhovest, mille hõivamisest teatati eelmisel nädalal.

Laupäeval teatasid Vene relvajõud Kurahhovest loodesse jäävate alade vallutamisest.

Ministeerium lisas veel pühapäeval, et Vene vägi vallutas Kalinove küla Harkivi oblastis.

Kalinove asub Oskili jõe läänekaldal. Jõgi on olnud pikka aega rindejooneks Ukraina ja Vene vägede vahel, kuid neljapäeval teatas Ukraina, et Vene üksustel õnnestus jõgi ületada ja luua sillapea läänekaldal.

Oskili jõgi poolitab 2022. aastal Ukraina vastupealetungil tagasi võetud Kupjanski linna. Vene vägi on püüdnud mitu kuud jõge ületada.

Allikad: Vene väed on otsustanud Pokrovskist mööda minna

Vene okupatsiooniväed on otsustanud Donetski oblastis asuvast Pokrovski linnast lõunast läände liikudes mööda minna, mitte asuda otserünnakule, kirjutas pühapäeval kahele Pokrovskis viibivale allikale viidates Ukrainska Pravda.

Nüüd liiguvad vaenlase väed Pokrovski rajooni Kotlino ja Udatšne asulate poole. Need asulad asuvad Meževaja-Pokrovski maanteel.

Projekti DeepState kaardi järgi on Vene väed nendest asulatest vähem kui kahe kilomeetri kaugusel. Ukrainska Pravda andmetel alla kilomeetri.

"See tähendab, et venelased on täielikult blokeerinud Meževaja-Pokrovski maantee, kaitseväe olulise logistilise arteri, mis ühendas Dnipropetrovski oblastit Pokrovskiga," kirjutab Ukrainska Pravda. Märgitakse, et Kotlino ja Udatšne külade lähedal asuvatest Vene üksustest on Dnipropetrovski oblasti halduspiirini vaid seitse kilomeetrit.

"See oli ilmne. Venelased tahavad logistika ära lõigata ja linna võitluseta ära võtta," rõhutas 108. üksiku mehhaniseeritud pataljoni Da Vinci hundid ülem Serhi Filimonov.

Samal ajal usub Ukrainska Pravda teine ​​allikas, et Pokrovsk ise ei ole Vene okupatsioonivägede peamine sihtmärk. Vaenlase põhiülesanne on vestluskaaslase sõnul jõuda Dnipropetrovski oblastini ja jätkata seal pealetungi.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1750 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 808 250 (võrdlus eelmise päevaga +1750);

- tankid 9756 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 20 289 (+18);

- suurtükisüsteemid 21 839 (+22);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1260 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1042 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 22 021 (+63);

- tiibraketid 3018 (+1);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 33 598 (+64);

- eritehnika 3694 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.