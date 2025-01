Los Angelese tulekahjudes on hukkunud 16 inimest

Californiasse Los Angelesse on tuld kustutama saabunud tuletõrjujaid kogu USA-st, kuid põleng on laienenud ja liikunud põhja poole, vahendas WSJ.

Põleng Santa Monica ja Malibu vahel linna läänetiival asuvas Palisades ning linnast idas, Pasadena lähedal Eatonis on sundinud lahkuma tuhandeid inimesi ja hävitanud palju maju. Eatonis on tules hukkunud 11 ja Palisadeses viis inimest.

Palisadese põlengute leegid ohustasid laupäeval maju Los Angelese jõukas Brentwoodi piirkonnas ning lõõmasid Mandeville'i kanjoni jalamil asuvates tagahoovides, kuid California metsandus- ja tulekaitseosakonna kapten Ray Richardsoni sõnul õnnestus tuletõrjujatel maju päästa.

Leegid liikusid lähemale Getty keskuse lähedal asuvatele kogukondadele, kuid keskuse teatel ei ole nende kunstigaleriid ohus.

Põlengute ägenemine tõi kaasa evakueerimiskäsu Encino ümbruse mägedes. Evakuatsiooniala laienes reede õhtul ka ida suunda, piirnedes riigi ühe tihedaima liiklusega kiirteega Interstate 405.

Los Angelese linna tuletõrjeosakonna juhataja Kristin Crowley sõnul heitsid helikopterid kogu laupäeva jooksul Vaikse ookeani Palisadese naabruskonda vett ning selleks kasutati kõiki piirkonnas olevaid lennumasinaid.

Mandeville'i kanjoni piirkonnas kasvas põlenguala nelja ruutkilomeetri võrra ja ulatus laupäeva hommikuks 89 ruutkilomeetrini.



Põlengu levikut soosib tugev tuul ja kardetakse, et kanjoni need alad, mis on seni põlengust puutumata, võivad samuti süttida. Los Angelese tuletõrjeosakonna kapteni Eric Scotti sõnul on mäenõlvade taimestik väga kuiv ja kergestisüttiv. Kuna selles paigas pole põlenguid poolsada aastat olnud, on piirkonnas palju võsa, mis nüüd põlengu levikut soosib.