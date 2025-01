Eestis on elektrita 15 000 majapidamist

Öö tõi üle Eesti paljudes kohtades elektrikatkestusi ja kella kaheksa ajal hommikul oli vooluta üle 17 000 majapidamise. Teeolud on maanteedel keerulised ning häiritud on ka rongiliiklus.

Härm rääkis "Vikerhommikus", et kui laupäeva hommikul sai kergendatult hingata, et öö läks kardetust paremini, siis möödunud öö tõi üle Eesti päris palju katkestusi. Kella kaheksa ajal hommikul oli vooluta kliente üle 17 000.

"Kõige keerulisem on olukord Tartumaal, aga ka Virumaal ja Jõgevamaal. Neis piirkondades saavad ilmselt kolmapäeval viimased kliendid voolu tagasi," tõdes Härm. "Ka Ida-Harjumaa on natukene rohkem raske lumega pihta saanud, seal saavad viimased inimesed voolu tagasi teisipäeval".

Varahommikused tunnid tõid Härmi sõnul katkestusi juurde, eriti Virumaal ja Ida-Harjumaal. Põhjuseks on märg lumi, mida jätkuvalt ühes Eesti osas sajab, see aga muudab puud raskeks ja need kukuvad liinidele. Elektrilevi brigaadid on ettevõtte juhi kinnitusel kogu öö väljas olnud ja varsti vahetab öise vahetuse välja päevane.

"Elektrilevi kriisikomisjon tuleb kohe kokku, et mida veel teha annab, aga väga palju üle Eesti ühest kohast teise brigaade saata ei saa, sest rikkeid on lisaks keerulistele piirkondadele ka mujal," tõdes Härm.

Siiski peaks päeva peale, kui mõnest kohast rikked kõrvaldatud saavad, õnnestuma tema sõnul hakata brigaade ka üle Eesti mujale appi liigutama.

Enne kella 10 teatas Elektrilevi, et elektrita on jätkuvalt umbes 15 000 majapidamist.

"Esmajärjekorras keskendume esimese taseme prioriteetsete objektide nagu haiglate ja hooldekodude ning koolide ja lasteaedade elektrivarustuse taastamisele," sõnas Härm.

Teeolud Rakvere-Haljala ristil. Autor/allikas: Mirjam Mäekivi

Päästeameti vastutav korrapidaja Viktor Saaremets ütles, et viimase ööpäeva jooksul on nad saanud umbes 140 väljakutset, millest rohkem kui sajal korral on tegemist olnud lumeraskuse ja tuulega murdunud puudega, mis on sõiduteele langenud ja selle sulgenud.

"On ka olnud juhtumeid, kus need on langenud elektriliinidele, valgustusliinidele ja mõnel juhul ka autodele. Ehk siis murdunud puud on peamine, mis meile väljakutseid põhjustanud on. Liiklusõnnetusi on viimase ööpäeva jooksul selliseid, kus pääste väljakutse on saanud, 11 ehk on näha, et inimesed on ilmselt selliste ilmastikutingimustega pigem loobunud sõitmisest, mis on ka igati mõistlik tegu," rääkis Saaremets.

Elron teatas, et raskete ilmastikuolude tõttu on ida-, lõuna- ja edelasuunal hilinemisi ja need võivad kesta päeva lõpuni.

"Öösel tuisanud lume tõttu olid kinni pöörangud Vägeval, Jõhvis ja Kohilas," ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. "Raskete teeolude tõttu katkes või oli tugevalt häiritud reisirongiliiklus vastavalt Tallinna–Tartu/Koidula/Valga, Tallinna–Narva ja Tallinna–Rapla/Türi/Viljandi vahel."

Eesti Raudtee ja Edelaraudtee remondibrigaadid on kogu hommiku kõrvaldanud raskete ilmastikuolude tõttu tekkinud taristurikkeid.

"Praeguseks on liiklus taastatud, kuid rongid liiguvad suurte hilinemistega ning esineda võivad olulised muudatused väljumis- ja saabumisaegades," lisas Mäe ja soovitas rongiga liiklejatel Elroni veebilehelt hilinemisteateid jälgida.

Pühapäeval jätkub ilmateenistuse teatel lumesadu ja eriti tähelepanelik tuleks olla Lõuna-, Ida- ja Põhja-Eestis ehk Paidest ja Viljandist põhjapool. Seal võib päeva jooksul veel paarkümmend sentimeetrit lund juurde tulla ning kuna vahepeal on temperatuur langenud miinusesse, võib märg ja jäätunud raske lumi Saaremetsa sõnul kindlasti veelgi liine lõhkuda.

"Ega siin ilmselt enne õhtut ei ole ka loota, et väga palju paremaks läheb," tõdes päästeameti esindaja.

Transpordiameti teatel on teeolud piirkonniti keerulised, teedel on tuisuvaalusid ja murdunud puid ning teed on libedad.

Lõuna-, Kesk- ja Ida-Eestis sajab lund, tuiskab ning maanteed on lumised või tuisuvaalused. Kõrvalteedel võib olla tuisu tõttu läbimatuid lõike ja teele langenud puid.