Gaza rahukõnelejate positsioonid pole teineteisele lähemale liikunud

Iisraeli ja äärmusrühmituse Hamas esindajad üritavad taaskord jõuda Gaza rahuleppeni. Kuigi eurooplased ja ameeriklased sooviksid asjaga kiiresti ühele poole saada, pole seni näha, et osapoolte positsioonid oleksid teineteisele lähemale liikunud. "Välisilm" selgitas, kuivõrd on näha jää sulamise märke.

Iisrael otsustas Kataris Dohas toimuvatele rahukõnelustele saata välisluureteenistuse Mossadi juhi David Barnea. Pole veel teada, millal luurejuht täpselt Dohasse saabub. Tema kohalolek aga tähendab, et kõik Iisraeli riigiametnikud, kellel on rahuleppe allkirjastamiseks volitused, on kohal.

15 sõjakuu jooksul on ainult korraks relvad lühidalt vaikinud – seegi juhtus üsna sõja algupoole. Pärast seda on USA, Egiptuse ja Katari vahendatavad kõnelused pidevalt jätkunud, kuid pole tulemuseni viinud.

Osaliste positsioonid on väga vastandlikud. Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt tagaotsitavaks kuulutatud Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu rõhutab vajadust hävitada Hamasi võimekus Gazas sõdida. Mitmetes riikides terroriorganisatsiooniks kuulutatud Hamas nõuab Iisraeli vägede täielikku väljatõmbamist praeguseks juba valdavalt maatasa tehtud aladelt.

Hamasile alluva Gaza terviseministeeriumi teatel on praeguseks tapetud üle 46 000 palestiinlase.

"Külm talv jõudis siia, inimeste juurde, kellel on väga tõsine toidupuudus. Rahva ainus lootus on relvarahu. Igaüks ütleb, et siin pole lootust ja nende eesmärk on ellu jääda," sõnas ÜRO Palestiinlaste põgenikeameti tervisedirektor Seito Akihiro.

Umbes saja Gazas kinnihoitava pantvangi sugulased avaldavad Netanyahule pidevalt survet sellise rahulepingu sõlmimiseks, mis nende lähedastel koju tagasi pöörduda aitaks.

Kaks möödunud nädalal leitud pantvangi surnukeha on paraku kindel märk, et aeg pantvangide vabastamiseks on lõppemas. Hamas ütleb otse välja, et pärast üle aasta kestnud tugevaid lahinguid, ei tea nad enam isegi, kes pantvangidest on veel elus ja kes surnud.

Survet läbirääkijaile avaldavad nii USA valitud president Donald Trump kui ka tema eriesindaja Steve Witkoff, kes samuti Doha vahet sõidab. Trumpi tahe näib olevat, et rahulepe saavutatakse juba enne tema ametisseastumist 20. jaanuaril – siis oleks tal valijaile üks suur saavutus juba ette näidata.

"Kui pantvangid selleks ajaks tagasi ei ole, kui mina ametisse astun, läheb Lähis-Idas põrgu lahti!" rääkis Trump. "Ma ei taha seda rohkem öelda, aga just see juhtub. Nad oleksid pidanud pantvangid ammugi vabastama. Pantvange poleks tohtinud võttagi. Nad poleks kunagi tohtinud 7. oktoobril rünnata. Selle unustavad inimesed ära, aga nii see läks ja palju inimesi tapeti."

USA välisministri Antony Blinkeni sõnul on rahulepe väga lähedal ja ta loodab selle sõlmimist enne, kui ta ametijärje uuele välisministrile üle annab. Samas on Blinken ja teisedki USA kõrged riigiametnikud sellelaadsete avaldustega Gaza sõja jooksul korduvalt esinenud, mistõttu on põhjust nende väljaöeldu suhtes skeptiliseks jääda.

"On vaja, et Hamas teeks viimased, möödapääsmatud otsused, et leping lõpuni valmis teha ja põhialusteni muuta pantvangide tingimusi, et aidata hädast välja Gaza inimesed, tuua kergendust neile ja kogu piirkonnale, luua võimalus tegelikult liikuda edasi millegi parema poole, suurema julgeoleku poole, kuhu kõik on kaasatud," sõnas Blinken.

Aktiivselt liiguvad piirkonnas ringi ja esinevad rahu toetavate avaldustega ka Euroopa riikide liidrid, kes esitavad sõnumit, et Euroopas on rahukõneluste teema endiselt üleval.

"Muidugi peame me veel kord tagasi pöörduma praeguse olukorra juurde Gazas," ütles Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis. "Sel teemal arutasime põhjalikult varem Euroopa Ülemkogul. Me ei tohi unustada, et olukord Gazas nõuab meilt tööd relvarahu, pantvangide vabastamise ja kahe riigi lahenduse saavutamise nimel."

Varjatud rahukõneluste ümber valitseb ka paks udu. Näiteks on Araabia riikide ajakirjanduse teatel Netanyahu juba nõustunud relvarahu esimese järgu leppega, teised allikad seda teadet esialgu aga ei kinnita.