Meedia: Iisrael ja Hamas sõlmisid vaherahu ja vangide vabastamise leppe

"Leppest teatati kolmapäeval, kuid pärast seda jätkasid kõnelustepooled arutelusid, et lõpuks kokku leppida selle rakendamise üksikasjad," tsiteeris kokkuleppest teatanud Iisraeli väljaanne The Times of Israel ühe araabiariigi ametnikku.

Erimeelsused puudutasid muu hulgas palestiinlastes vangide arvu, kelle Iisrael peaks vabastama. Küsimuse lahendasid lõpuks vahendajad, võimaldades Iisraeli ja Hamasi esindajatel lõppdokumendile alla kirjutada.

Katari pealinnas Dohas toimunud läbirääkimiste lõppemisel kirjutasid leppele alla Iisraeli, Hamasi ja Katari ametnikud. USA nimel kirjutas dokumendile alla USA presidendi Joe Bideni juhtivnõunik Lähis-Ida küsimustes Brett McGurk, teatas uudisteportaal Axios informeeritud allikatele viidates.

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu büroo kinnitas Gaza vaherahulepingu allkirjastamist. Axios märkis, et Iisraeli julgeolekukabinet koguneb reede hommikul, et leppe üle hääletada. Valitsuskabinet hääletab leppe heakskiitmise üle laupäeva õhtul. Iisraeli seaduste kohaselt ei saa Palestiina vange vanglast vabastada ilma valitsuse otsuseta, selgitas Axios.

Kuigi paremäärmuslikud ministrid Bezalel Smotrich ja Itamar Ben-Gvir võivad hääletada dokumendi vastu, loodetakse sellele valitsuse liikmetelt piisav toetus saada.

Netanyahu abi ütles portaalile Axios, et sellise ajakava tõttu lükkub relvarahu kehtima hakkamine ja pantvangide vabastamine pühapäevast esmaspäeva keskpäevale.