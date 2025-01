Laulupeo SA ei näe võimalust viiplejate koorile ettelaulmist võimaldada

Laulu- ja tantsupeo sihtasutus teatas õiguskantslerile, et nad ei saa viiplejate koorile teiste laulupeole soovivate kooride kõrval ettelaulmist võimaldada, sest selleks oleks tarvis kollektiivi erivajadustele vastavad tingimused välja töötada.

Mullu saatis koorijuht Edmar Tuul õiguskantsler Ülle Madisele pöördumise murega, et 2025. aasta üldlaulu- ja tantsupeole esinema soovinud erivajadusega inimestest koosnevale koorile ei võimaldatud ettelaulmist.

Madise palus sihtasutuselt selgitust ja ütles, et laulupidu on mõeldud inimesi ühendama ja mõne kollektiivi välistamine juba ettelaulmiselt selle liikmete erivajaduste tõttu ei lähe kokku ei Eesti rahvusvaheliste kohustustega ega ka riigi enda seatud eesmärkidega.

Õiguskantslerile vastanud laulu- ja tantsupeo SA juhatuse liige Margus Toomla ütles, et õiguskantsleri poole pöördunud koorijuht on registreerinud oma kollektiivi segakoori liiki, kuid kollektiiv ei ole soetanud õppematerjale ega vasta ka segakoori liigile seatud tingimustele.

"Samuti ei andnud koorijuht registreerumisel ega sellele järgnenud perioodil teada kollektiivi erilistest vajadustest ning nüüd, mil maakondlikud eelproovid – kokku ligi 550 eelproovi – on juba alanud, ei ole kunstilisel toimkonnal enam võimekust ega võimalust, et kollektiivi erivajadustele vastavad tingimused välja töötada," sõnas Toomla.

"Kollektiivil ei ole võimalik repertuaari esitada eespool kirjeldatud viisil, mistõttu ei ole ka võimalik kollektiivi ülejäänud kollektiividega võrdsetel alustel hinnata," ütles Toomla.

Toomla meenutas, et laulupeo kunstiline juht Heli Jürgenson selgitas õiguskantsleri poole pöördunud koorijuhile Edmar Tuulele 2024. aasta novembrikuus neid tingimusi ning koorijuht andis mõista, et saab olukorrast aru.

"Selgusetuks jääb õiguskantsleri poole pöördunud koorijuhi väide meedias, kus ta sedasama pöördumist õiguskantsleri poole kommenteerides väidab, et töö laulu- ja tantsupeo aina ligipääsetavamaks muutmiseks on toimunud väga suurte raskuste ja veenmistega," sõnas Toomla.

"Avaldaja ei ole ligipääsetavuse toimkondade töös osalenud ning loob niisuguste alusetute väidete ja üldistustega põhjendamatu, negatiivse ja eksitavalt üldistatud kuvandi, vastandades laulu- ja tantsupidu ning ligipääsetavuse valdkonda laiemalt," lisas Toomla.

Toomla rõhutas, et laulu- ja tantsupidudel on osalenud varem ning osalevad ka sel korral erivajadustega inimesed, keda toetatakse.

"Neile luuakse vajaduse korral vajalikud tingimused sobivas kultuuritegevuses oma etteaste sooritamiseks, mida nad teevad kõigi osalejatega samal viisil – etteantut lauldes, instrumente mängides või tantsides," lausus Toomla.

Laulu- ja tantsupidu "Iseoma" toimub Tallinnas 3. juulist kuni 6. juulini.

Laulupeo peadirigent on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja on Helena Mariana Reimann ja rahvamuusikapeo üldjuht on Helin Pihlap.