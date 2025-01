Ligi: ministri vastutust riigifirmades toimuvaga peab natuke tugevdama

Et suurendada omaniku ehk riigi kontakti riigiettevõtetes toimuvaga, on laual variant, et vastutav minister saaks nimetada oma esindaja ettevõtte nõukogusse, ütles saates "Otse uudistemajast" rahandusminister Jürgen Ligi (Reformierakond).

Riigi äriühingute nõukogude liikmete nimetamise küsimus kerkis teravalt üles peale Eesti Energia ja Nordica juhtumeid, kus seati kahtluse alla riigiettevõtete juhatuse ja seeläbi ka nõukogu otsused. Ligi ütles mullu novembris, et tuleb hinnata, kas nõukogu liikmete valimisega tegelev nimetamiskomitee on hästi töötanud.

Ligi märkis kolmapäeval, et üldjoontes ei saa öelda, et kõik oleks riigiettevõtete juhtide valimise süsteemiga nihu läinud, sest riigi osalemine ettevõtluses ongi alati vastuoluline. Samas on tema sõnul olemas nüüd ettepanekud ja ülevaated, millega ta läheb valitsusse. "Meil on vaja valitsusse minna riigiettevõtete printsiipidega," lausus ta.

Ligi sõnul on osa probleemist poliitikute osalemise keelamine riigiettevõtete nõukogudes.

"Tegelikult omaniku kontakt ettevõttega kadus ära. /.../ Mina olin ajal, kus poliitikuid lubati sinna. Selle juurde me tagasi pöörduma ei hakka. Nimetamiskomiteega mingisugused muudatuste variandid on... Üks suund on see, et omaniku kontakti asjaga suurendada," lausus Ligi.

"Praegu üks variant, alternatiiv on, et vastutav minister saab sinna (vastutusala ettevõttesse) päris oma esindaja," lisas ta.

Ligi märkis, et praeguses olukorras saab minister, kui tema vastutusalasse jäävas riigiettevõttes mingi jama juhtub, vastu päid ja jalgu, siis tegelikult minister ise ettevõttes toimuvasse eriti sekkuda ei saa. "Ta peab tunnistama, et ta pole päriselt saanud väga vastutada selle eest praeguse süsteemi juures. Natuke seda vastutust peab tugevdama," ütles ta.

Ligi sõnul tuleb vaadata üle ka nimetamiskomitee tegevus. "Aga see ei tähenda, et meil oleks idee kõik laiali peksta. On mingi mõte ka (nõukogude liikmete leidmiseks) personaliotsingufirmat kasutada. Seal on omad kõhklused, omad probleemid. Seal võib tulla jama juurde, sest lõplikult valivad (nõukogudesse) inimesed välja ikka omanikud Plusse ja miinuseid me arutame. Ma ütleks, et päris samamoodi asi ei jätku, aga see ei tähenda, et me viskaksime kõik minema, mis on," lausus ta.

Riigi äriühingute nõukogude liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks teeb äriühingu üldkoosolekule ehk vastavat äriühingut valitsevale ministrile valitsuse moodustatud nimetamiskomitee.

Nimetamiskomiteesse kuuluvad valitsuse otsusega alates 2023. aasta maist erasektorist Annika Uudelepp (esimees), Kadi Pärnits, Mati Polli ja Peeter Saks. Avaliku sektori esindajatena kuuluvad komisjoni rahandusministeeriumi kantsler ning roteeruva liikmena äriühingus riigi osalust valitseva ministeeriumi kantsler.

Riigi osalusega äriühingute nõukogudes on kokku ligikaudu 120 nõukogu liiget.

Nimetamiskomitee moodustati valitsuse 26. jaanuari 2017. aasta otsusega.