Sillamäele ehitatakse 100-miljoniline tekstiilijäätmete taaskasutuskeskus

Tekstiili Taaskasutuskeskus ja Greenful Group plaanivad 2026. aasta lõpuks ehitada Sillamäe tööstusalale tekstiilijäätmete sorteerimis- ja purustamiskeskuse, tekstiilikiust ehitusplaatide tootmise tehase ning ehitusplaatidest võileva-tüüpi ehituspaneelide tootmise tehase. Investeeringu kogumaht on 100 miljonit eurot, millest 39 miljonit annab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EISA)

Tekstiilijäätmete töötlemisega plaanivad tegelema hakata kolm ettevõtet, tegutsedes viisil, kus ühe tehase toodang on järgmisele tooraineks, teatas EISA.

Kõigi ettevõtete üheks osanikuks on läbi Toomas Allikas, läbi Greenful Holding B.V. Eesti ettevõte Greenful Group OÜ, mis on välja töötanud tekstiilijäätmetest valmistatavad ehitusplaadid.

Markus Hääle ja Eesti Keskkonnateenuste osalusega Tekstiili Taaskasutuse OÜ plaanib ehitada Balti- ja Põhjamaade regiooni suurim tekstiiljäätmete kogumise, sorteerimise ja purustamise keskus. Sorteerimisprotsessis suunatakse väärtuslikumad materjalid taaskasutusse, madalama kvaliteediga ja suure sünteetiliste kiudude sisaldusega osa aga Greenful Sillamäe OÜ tootmisse.

"Eestis tekib aastas ligikaudu 20 000 tonni tekstiilijäätmeid, mille Tekstiili Taaskasutuse OÜ kogu ulatuses sorteerib. Lisaks imporditakse tekstiilijäätmeid lähiriikidest, keskuse maksimaalne aastane käitlusmaht on 70 000 tonni. Umbes pool sorteeritud tekstiilist tarnitakse purustatuna Greenful Sillamäe OÜ-le, pool müüakse tekstiilikiuna taaskasutuseks nii Eestisse kui välismaale," ütles Tekstiili Taaskasutuse juhatuse liige Kalle Grents.

Greenful Sillamäe plaanib Tekstiili Taaskasutuse kõige madalama kvaliteediga tekstiili sortimisjäägist valmistada ehitusplaate. Lisaks 3–5-millimeetrise läbimõõduga tekstiiljäätmekiududele kasutab ettevõte plaadi toormaterjalina polüpropüleenist plastijäätmete graanuleid. Plaadi koostises on ligikaudu pool tekstiilijäätmekiude, kolmandik jäätmeplasti ja 15 protsenti lisaaineid.

Plaadi tootmiseks vajalikke granuleeritud plastjäätmeid hakkavad tarnima rahvusvahelised ettevõtted, nagu Veolia Environment ja LyondellBasell Industries.

Greenful Sillamäe OÜ juhatuse liige Markus Hääle sõnul müüb ettevõte oma toodangust kuuendiku Greenful SIP OÜ-le, kus ehitusplaatidest hakatakse tootma SIP-paneele. "Ülejäänud toodangu müüb ettevõte äriklientidele nii Eestis kui ka rahvusvahelisel turul," lisas Hääl.

Greenful SIP plaanib plaatidest asuda tootma võileiva-tüüpi ehituspaneele, kus keskel on soojustusvaht ning kahel pool tekstiilist ja taaskasutatud plastist valmistatud plaat. Kui esialgu on plaanis kasutada PUR-vahtu, siis väljaarendamisel on tselluloosipõhine rohevaht selle asendamiseks. Ehituspaneelid sobivad moodulmajade ehituseks ja neid saab kasutada kandeseinana, välisfassaadil või sisepaneelina.

"Greenful SIP OÜ on sõlminud eelkokkuleppeid oma toodangu müümiseks nii Eestis kui ka välisriikides. Suuresti taaskasutatud materjalidest toodetud SIP-paneele soovivad osta jätkusuutlikku ehitust väärtustavad ettevõtted," ütles Greenful SIP OÜ juhatuse liige Tõnu Puidak.

EISA jagatava Õiglase Ülemineku Fondi toetus iga ettevõtte kohta on 13 miljonit ehk kokku 39 miljonit eurot, investeeringu maht tervikuna ligikaudu 100 miljonit eurot.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, alustavad tehased tootmist 2026. aasta lõpus. Kolm tehast võtavad kava kohaselt enda alla ligikaudu 1,5 hektarit ja tehased plaanivad palgata 150 inimest.

Õiglase Ülemineku Fond (ÕUF) on Euroopa Liidu rahastusmehhanism, mille eesmärgiks on toetada majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees olulised sotsiaalmajanduslikud väljakutsed seoses kliimaneutraalsuse saavutamisega. Eesti on fondi vahendid suunanud Ida-​Virumaale.