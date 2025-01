Allikad: Hamasi juhtimise võttis üle Yahya Sinwari noorem vend

Iisraeli armee tappis eelmisel aastal Hamasi liidri Yahya Sinwari ning ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et terroriorganisatsiooni etteotsa kerkis tema noorem vend Mohammed Sinwar.

Iisrael on tapnud tuhandeid Hamasi võitlejaid ning Mohammed Sinwar üritab nüüd rühmitust uuesti üles ehitada, vahendas The Wall Street Journal.

Ta värbab juurde võitlejaid ning Hamas otsib Gaza rusude vahelt lõhkemata laskemoona. Rühmitus valmistab endiselt Iisraelile peavalu ja Iisrael on viimase nädala jooksul teatanud 10 sõduri hukkumisest Gazas. Samuti on Hamas viimase kahe nädala jooksul tulistanud Iisraeli pihta ligi 20 raketti.

"Oleme olukorras, kus Hamasi ülesehitamise tempo on kiirem, võrreldes sellega, kui kiiresti Iisrael neid hävitab. Mohammed Sinwar juhib kõike," ütles Iisraeli armee erukindral Amir Avivi.

Iisraeli väed tapsid Yahya Sinwari möödunud aasta oktoobris. Katari pealinnas asuv Hamasi juhtkond otsustas seejärel, et rühmitus läheb üle kollektiivsele juhtimisele. Gazas tegutsevad Hamasi võitlejad polnud selle otsusega nõus ning tegutsevad nüüd Mohammed Sinwari käe all.

Vaatlejate teatel on Mohammed Sinwar umbes 50-aastane, väidetavalt oli ta oma vanema venna lähedane liitlane. Yahya Sinwar ise suri 61-aastaselt.

Erinevalt oma vennast pole Mohammed Sinwar Iisraeli vanglates palju aega veetnud. Sarnaselt vennaga liitus ta Hamasiga juba oma varases nooruses ning hiljem tegutses ta Hamasi sõjalise juhi Mohammed Deifi alluvuses.

Kuna Yahya Sinwar, Deif ja Deifi asetäitja on surnud, on Mohammed koos sõjapealik Izz al-Din Haddadiga kerkinud Hamasi etteotsa.

Gaza konflikt jätkub ja diplomaadid pingutavad endiselt vaherahu nimel. Alates jaanuari algusest on kõnelused Katari, Egiptuse ja USA vahendusel jätkunud Dohas.

Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles esmaspäeval, et Gaza relvarahu ja pantvangide vabastamise kokkulepe on lähedal.

"Oleme lähedal leppele ja sellega võidakse ühele poole saada sel nädalal. Ma ei luba midagi ega ennusta, ent see on käeulatuses ja me teeme tööd selle nimel, et see juhtuks," ütles Sullivan.