Hamas ja Iisrael jõudsid relvarahus kokkuleppele

Relvarahus kokkuleppele jõudmist kinnitas USA president Joe Biden.

"Täna, pärast kuid kestnud USA, samuti Egiptuse ja Katari intensiivseid diplomaatilisi pingutusi, jõudsid Iisrael ja Hamas relvarahu ning pantvangide kokkuleppeni," ütles Biden pressiteate vahendusel.

"See lepe peatab lahingud Gazas, hoogustab hädavajalikku humanitaarabi viimist Palestiina elanikele ja viib pantvangid pärast enam kui 15-kuulist vangistuses olekut taas kokku nende perekondadega," lisas ta.

Hiljem Valges Majas antud pressikonverentsil ütles Biden, et relvarahu kokkuleppeni jõuti pärast kuid kestnud läbirääkimisi tema administratsiooni poolt ning tänas seejuures oma riikliku julgeoleku nõunikku Jake Sullivani ja teisi ametnikke.

Ta lisas, et kokkuleppeni jõuti koostöös peagi USA presidendi ametisse astuva Donald Trumpi administratsiooniga. Ka relvarahu tingimuste rakendamine jääb peamiselt Trumpi administratsiooni aega.

"Viimastel päevadel me oleme kõnelenud kui üks meeskond," sõnas Biden.

Kui pressikonverentsil ajakirjanik Bidenilt küsis, kas kokkuleppele jõudmise eest väärib rohkem tunnustust tema või Trump, küsis Biden vastu: "Kas see on nali?"

Donald Trump kirjutas samuti sotsiaalmeedias, et pantvangide vabastamiseks on kokkulepe olemas. "Meil on kokkulepe Lähis-Ida pantvangide vabastamiseks. Nad vabastatakse peatselt."

Trumpi sõnul ei oleks kokkulepet saavutatud, kui teda poleks ametisse valitud. See eepiline relvarahu kokkulepe sai juhtuda ainult meie ajaloolise võidu tulemusel novembris, sest see andis kogu maailmale märku, et minu administratsioon otsib rahu ja räägib läbi kokkuleppeid, et tagada kõigi ameeriklaste ja meie liitlaste julgeolek," kirjutas ta.

Biden ei täpsustanud relvarahu kokkuleppe detaile, kuid viitas, et tema hinnangul võib see luua tingimused iseseisva Palestiina riigi tekkimiseks. "Palestiina rahva jaoks on see usaldusväärne tee oma riigini. Ja piirkonna jaoks on see normaliseerunud tulevik, Iisraeli ja kõigi tema Araabia naabrite, sealhulgas Saudi Araabia integratsioon," ütles Biden.

Reutersi allika sõnul hõlmab kokkulepe, mida ei ole veel ametlikult välja kuulutatud, kuuenädalast esialgset relvarahu, Iisraeli vägede järkjärgulist väljaviimist Gazast ning Hamasi poolt võetud pantvangide vabastamist vastutasuks Iisraeli poolt kinni võetud palestiinlastest vangide vastu.

Palestiina terrorirühmitus Hamas kinnitas, et on andnud vahendajatele heakskiidu relvarahulepingu sõlmimiseks ja pantvangide vabastamiseks.

Leppe esimese kuue nädala jooksul vabastab Hamas 33 Iisraeli pantvangi, sealhulgas kõik naised ja lapsed ning üle 50-aastased mehed.

Läbirääkimised leppe teise etapi elluviimise üle algavad esimese faasi 16. päeval ning eeldatavasti hõlmab teine etapp kõigi allesjäänud pantvangide vabastamist, alalist relvarahu ja Iisraeli vägede täielikku väljaviimist Gazast.

Kolmandas etapis käsitletakse eeldatavasti kõigi surnukehade tagastamist ja Gaza ülesehitamise algust Egiptuse, Katari ja ÜRO järelevalve all.

Iisraeli välisminister Gideon Saar ütles, et katkestab visiidi Euroopasse ja lendab üleöö tagasi Iisraeli, et osaleda julgeolekukabineti ja valitsuse hääletustel leppe üle. Iisraeli valitsusametnik kinnitas Reutersile, et Iisraeli valitsus hääletab neljapäeval Gaza relvarahuleppe üle.

USA, Egiptus ja Katar on ligi aasta jooksul püüdnud vahendada sõja lõpetamist ja tagada Hamasi poolt 2023. aasta 7. oktoobri rünnakus vangi võetud pantvangide vabastamine.

Hamasi juhitud relvastatud isikud tungisid 7. oktoobril Iisraeli ning tapsid ligi 1200 sõdurit ja tsiviilisikut ning röövisid üle 250 inimese. Umbes 100 inimest on endiselt Gazas vangistuses, kuid sõjaväe hinnangul on vähemalt kolmandik neist surnud.

Hamasi kontrolli all oleva Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel on Iisrael pärast 2023. aasta oktoobris toimunud rünnakut tapnud Gazas üle 46 000 inimese ja muutnud rannikuäärse enklaavi tühermaaks.

Gaza pärast Iisreali õhurünnakut Autor/allikas: SCANPIX/Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire

Väidetavalt vabastab Iisrael 30 palestiinlast iga pantvangist tsiviilelaniku kohta

Leppe üksikasju pole vahendajad, Iisrael ega Hamas veel avaldanud.

Allika sõnul hõlmab kuuenädalane esialgne relvarahufaas Iisraeli vägede järkjärgulist väljaviimist Gaza keskosast ja ümberasustatud palestiinlaste naasmist Põhja-Gazasse.

Lepingu kohaselt lastakse igal relvarahu päeval Gazasse 600 veokitäit humanitaarabi, millest 50 veavad kütust ja 300 veoautot suunatakse põhja poole.

Hamas vabastab 33 Iisraeli pantvangi, sealhulgas kõik naised (sõdurid ja tsiviilisikud), lapsed ja üle 50-aastased mehed. Hamas vabastab kõigepealt naissoost pantvangid ja alla 19-aastased, seejärel üle 50-aastased mehed.

Iisrael vabastab 30 palestiinlast iga pantvangist tsiviilelaniku kohta ja 50 palestiinlast iga Hamasi poolt vabastatud Iisraeli naissõduri kohta.

Iisrael vabastab esimese etapi lõpuks kõik Palestiina naised ja alla 19-aastased lapsed, kes on kinni peetud alates 7. oktoobrist 2023. Vabastatavate palestiinlaste koguarv sõltub vabastatud pantvangidest, kuid see võib olla 990–1650 inimese vahel.

Hamas vabastab 33 pantvangi kuue nädala jooksul, kusjuures igal nädalal vabastatakse vähemalt kolm pantvangi ning ülejäänud vabastatakse enne perioodi lõppu. Kõigepealt vabastatakse kõik elavad pantvangid, seejärel tagastatakse surnud pantvangide säilmed.

Lepingu täitmise tagavad Katar, Egiptus ja USA.

Läbirääkimised lepingu teise etapi üle algavad esimese etapi 16. päeval ja eeldatavasti hõlmavad kõigi järelejäänud pantvangide, sealhulgas Iisraeli meessõdurite vabastamist, alalist relvarahu ja Iisraeli sõdurite täielikku väljaviimist.

Kolmas etapp peaks hõlmama kõigi allesjäänud surnukehade tagastamist ja Gaza ülesehitamise algust, mida juhivad Egiptus, Katar ja ÜRO.

Iisraeli president: Gaza lepe on õige samm pantvangide kojutoomiseks

Iisraeli president Isaac Herzog rõhutas kolmapäeval telepöördumises, et relvarahu ja pantvangide vabastamise kokkulepe Iisraeli ja palestiina äärmusrühmituse Hamas vahel Gaza sektoris on õige samm kõikide pantvangide kojutoomiseks.

"Iisraeli riigi presidendina ütlen ma väga selgelt: see on õige samm. See on oluline samm. See on vajalik samm. Ei ole suuremat moraalset, inimlikku, juudi või Iisraeli kohustust kui tuua meie pojad ja tütred meie juurde tagasi – kas kodus taastumiseks või maha matmiseks," ütles Herzog.

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu büroo ütles pressiteate vahendusel, et mitu punkti Gaza relvarahu ja pantvangide vabastamise kokkuleppes vajavad veel lahendamist, kuid eeldas, et need viiakse lõpule veel kolmapäeva õhtul.

"Mitu raamistiku klauslit on lahendamata ja me loodame, et üksikasjad selguvad täna õhtul," on öeldud Netanyahu büroo avalduses.

Hamas: Gaza relvarahu on palestiinlaste vastupidavuse tulemus

Palestiina äärmusrühmitus Hamas ütles kolmapäeval, et nende relvarahulepe Iisraeliga sõja peatamiseks Gaza sektoris on palestiina rahva vastupidavuse tulemus.

"Relvarahu kokkulepe on meie suure palestiina rahva legendaarse vastupidavuse ja meie vapra vastupanu tulemus Gaza sektoris rohkem kui 15 kuu jooksul," ütles Hamas, lisades, et see sillutas "tee meie rahva vabaduspüüdluste ja naasmise poole".