Huthid lubasid Gaza vaherahu järel peatada laevade ründamise Punasel merel

Huthide juht Abdulmalik Al-Houthi ütles oma esimestes kommentaarides pärast Gaza vaherahukokkuleppe esmast väljakuulutamist kolmapäeval, et rühmitus järgib kokkulepet, peatades oma rünnakud Iisraeli ja Punast merd läbivate laevade vastu. Siiski jättis ta rünnakute jätkamise võimaluse avatuks, mis tõenäoliselt tähendab, et laevafirmad jäävad Punasele merele naasmise suhtes väga ettevaatlikuks, vahendas väljaanne Bloomberg.

"Jätkame lepingu rakendamise etappide jälgimist," ütles Al-Houthi neljapäeval peetud kõnes. "Israeli iga rikkumise, tapmiste või rünnaku korral oleme viivitamatult valmis pakkuma palestiinlastele sõjalist toetust."

Ta ei täpsustanud, kas ta pidas silmas rünnakuid Iisraeli või laevade vastu.

Laevaomanikud ja kindlustusandjad on kaua oodanud, et huthid annaksid märku oma kavatsusest lõpetada Punase mere lõunaosas ja Adeni lahes mitu kuud kestnud raketi- ja droonirünnakud, mis on uputanud mõned laevad, kahjustanud paljusid ja sundinud suure enamuse vältima seda kaubateed. Huthid ja Iisrael on ka otse teineteist rünnanud.

USA toetatav Gaza rahulepe peaks jõustuma pühapäeval, kuigi see sõltub sellest, kas Iisraeli valitsus selle heaks kiidab.

Huthide islamistlik rühmitus, mille USA on kandnud terroristlike organisatsioonide nimekirja ja mida toetab Iraan, alustas oma rünnakuid 2023. aasta lõpus solidaarsuse märgina palestiinlastega, kui puhkes Iisraeli-Hamasi sõda. Huthid lubasid jätkata oma võitlust kuni lõpuni.

Huthide rünnakute tõttu on enamik läänega seotud konteinerlaevu viimase aasta jooksul valinud Aasia ja Euroopa vahel sõites palju pikema marsruudi ümber Lõuna-Aafrika ning hoidnud end Punasest merest eemal. See on vähendanud ülemaailmset kaubatransporti ja tõstnud tariife.

Laevandushäired on pahandanud ka Egiptust, mille tulu Suessi kanalist vähenes eelmisel aastal vähemalt seitsme miljardi dollari võrra ehk ligikaudu 60 protsenti.