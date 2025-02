Hamas vabastas järjekordsed kolm pantvangi, Iisrael vabastas 183 vangi

Hamas andis laupäeval üle kolm Iisraeli pantvangi. Yarden Bibas ja Prantsuse-Iisraeli kodakondsusega Ofer Kalderon anti Gaza lõunaosa linnas Khan Younises üle Punasele Ristile, kes nad edasi Iisraeli viis. Iisraeli-Ameerika kodanik Keith Siegel anti üle Gaza linna sadamas.

Mõni tund hiljem vabastas Iisrael vahetusena 183 palestiinlasest vangi ja kinnipeetut. 150 vabastatud saabusid Gazasse, 32 okupeeritud Läänekaldale Ramallah'sse. Üks vabastatud vang saadetakse Hamasi teatel välja Egiptusesse.

Siiani on Hamas vabastanud 18 pantvangi. Iisrael on vastu vabastanud 583 palestiinlasest vangi ja kinnipeetut, nende hulgas eluaegse vanglakaristuse saanud mässulised.

Gazas jõustus 19. jaanuaril relvarahu, mille osaks on vangide ja pantvangide vabastamine. Kuigi üldiselt on relvarahu pidanud, on mõlemad osapooled teineteist vastastikku selle rikkumises süüdistanud. Relvarahu jõustumise järel käivad edasi ka läbirääkimised püsivama rahu nimel.

Hamasi ja Iisraeli sõda Gazas algas 2023. aasta sügisel, kui Hamas tegi äkkrünnaku Iisraeli, mille käigus sai surma 1200 inimest ja võeti üle 250 pantvangi. Iisraeli armee alustas seepeale Gazas sõda, tappes Hamasi andmetel üle 47 000 palestiinlase.