Tartus asuv Genialistide Klubi otsib lahendusi tegevusega jätkamiseks

Viimase kuu aja jooksul on osapooled mitmeid kordi kohtunud, kuid selgust, kuidas Genialistide Klubi oma tegevusega jätkata saab veel ei ole. Välja on käidud võimalus lahtiolekuaega piirata, mis linna sõnul praegu esimeste variantide hulgas ei ole.

Tartu endise abilinnapea Gea Kangilaski (E200) sõnul suunaks lahtiolekuaja piiramine peod kodudesse ja nii ka erinevatesse linnaosadesse laiali.

"Kõige lihtsam ikkagi on turvalisus tagada kesklinnas ja ma arvan, et see tähendaks seda, et meil on politseipatrulli tänaval rohkem näha," ütles Kangilaski.

Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski (SDE) sõnul on linn pannud sellest aastast käima täiendava turvapatrulli, pikendatud on marsruuti ja tihendatud patrulli graafikut. Juhul kui meede töötab, on võimalik graafikut veelgi tihendada.

"Kui see on nüüd see meede, mis tundub, et annab efekti, ei ole mõtet ka üle pingutada ühe asjaga, kui probleem tekib kusagil mujal. Peatselt saame me ka nendelt turvafirmalt esimese tagasiside nende tähelepanekutest," lausus Kaplinski.

Ka Genialistide Klubi on astunud mitmeid samme. Paigaldatud on näiteks helirõhu andurid. Jagatud on kontakte, kuhu klubi naabrid saavad muredest teada anda. Lisaks on mõeldud müraprobleeme leevendavale ümberehitusele.

"Oleme küsinud hinnapakkumise maja ja väliala terviklahenduse jaoks, mis tõenäoliset läheb küll palju maksma ja võtab ka aega, aga linn on natuke vihjanud, et äkki saavad selles osas mingil määral abiks olla. Möku on ka valmis investeerima sellisel juhul, kui on kindlustunne, et me saame jätkata siin," rääkis Genialistide Klubi projektide juht Paul Lepasson.

Samuti on seatud ranged piirangud, palju esinejad lärmi teha tohivad. Reeglite rikkujatega klubi edaspidi koostööd ei tee. Osa ürituste korraldajatest on Lepassoni sõnul ürituste tegemise osas ka juba skeptilisemaks muutunud.

"Hetkel küll need helitasemed on sellisel määral, et see natuke käib ürituste kvaliteedi pihta, inimesed räägivad pigem üle sellest helist," märkis Lepasson.

Et naabrite pahameelt vähendada, on endiselt laual ka variant liigutada klubi sissepääs Laiale tänavale. Lai 39 elanikud on sellele aga vastu, kuna probleeme Genialistide Klubi külastajatega on praegugi nende sõnul palju olnud.

Näiteks Priit Pihus, kelle ema Laial tänaval elab, rääkis, et lahendus oleks kas klubi mujale kolimine või lahtiolekuaja lühendamine. "Ei saa olla, et hakatakse lõhkuma ja tegema siin 24 tundi aadrit, mingit jama," ütles Pihus.

Kaplinski sõnul arutavad osapooled vahepealse tegevuse tulemusi kuu lõpus. Ta lisas, et Tartu linnavalitsusel on kavas ka ööelustrateegia koostamine, mis peaks aitama tulevikus sarnaseid küsimusi lahendada.