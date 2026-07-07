Genialistide Klubi kulutas remondiks kogutud raha tegevuse jätkamiseks

Tartus tegutsev Genialistide Klubi on jäänud ilma linna tegevustoetusest, sest nad ei ole esialgseks tähtajaks müraleviku probleeme lahendanud. Klubi on tegutsenud pool aastat rahalise katteta ja kulutanud ära ka Hooandjas remondi jaoks kogutud ligi 30 000 eurot.

Ligi poolteist aastat tagasi tõstatasid Genialistide Klubi naabrid probleemi seoses müraga, mis klubi tegevusest tekib. Tänaseks on klubi müra vähendamiseks teinud sammud, mida on võimalik teha ehitusloata. Mahukamate tööde oma osaluse maksmise jaoks kogus aga Genialistide Klubi Hooandjas üle 30 000 euro ligi 760 annetajalt, kuid vajalikud renoveerimistööd on endiselt tegemata.

"Tähtaeg oli 1. juuni, kui kõik Akukon OÜ poolt planeeritud tööd ja tegevuskava peaks olema valminud. Kui me oleme Genialistide Klubi käest küsinud seda informatsiooni, siis on olnud rahastuse mured. Hetkel ehitusloa või ehitisteatise protsess on nii kaugel, et teatis on esitatud linna poolt tagasi saadetud parandusteks, aga see oli üsna pikka aega tagasi," ütles Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna juht Sten Svetljakov.

Genialistide Klubi tegevjuhi Jaan Krooni sõnul on renoveerimine edasi lükkunud, kuna pole leitud lahendust, mis sobiks nii päästeametile kui ka muinsuskaitseametile.

Samuti on Genialistide Klubi tegevust raskendanud asjaolu, et seni saadud tegevustoetus linnalt ligi 45 000 eurot on sellel aastal saamata jäänud, kuna linn on otsustanud maksta selle välja siis, kui probleemid heliisolatsiooniga on lahendatud. Kulud, millega renoveerimisel tuleb arvestada, on aga samal ajal kasvanud.

"Lootus endiselt on, et linna tugi on olemas, aga pool aastat me oleme tegutsenud ja pakkunud seda kõike, mis Genialistide Klubi on, ilma selleta, et selleks tegevuseks oleks rahalist katet täielikult," ütles Jaan Kroon.

Kroon sõnas, et Hooandjast saadud raha on ära kasutatud, teadmisega, et linna eelarvest toetus tuleb. "Jah, seda küll, aga ka teadmisega, et hooandjate ees tuleb ka kohustused täita. Selle ees, et kõik kohustused hooandjate ees saaks täidetud, ma vastutan isiklikult oma varaga," ütles Kroon.

Mitmed Genialistide Klubile Hooandjas annetajad loodavad, et remont, mille jaoks raha koguti, saab siiski tehtud. Samas on ka neid, kelle sõnul on peamine, et klubi jätkata saaks.

Annetuse teinud endine Tartu abilinnapea Elo Kiivet (SDE) ütles, et selle pärast on veel natukene vara muretseda. "Tuleb anda aega ja tuleb saada aru, et tänane kultuur töötab väga-väga keerulistes tingimustes," lausus Kiivet.

Samuti Genialistide Klubile Hooandjas annetuse teinud teinegi Tartu endine abilinnapea Raimond Tamm ütles, et annetajate usalduse seisukohalt on oluline, et kogutud raha eest lubatud eesmärk lõpuks saavutatakse.

"Kui praegu oli seda raha vaja mujale kasutada, aga tegelikult leitakse remonditöödeks vajalikud vahendid, see eesmärk, milleks raha koguti saab täidetud, siis on okei. Kui nüüd selgub, et tegelikult seda eesmärki ei saavutata, siis ei ole kindel, et uuesti ühisrahastust korraldades inimesed seda väga usaldusväärseks peaksid," rääkis Tamm.

Krooni sõnul tegutseb klubi praegu siiski teadmisega, et linnalt on võimalik saada tegevustoetust ja tehtud saab ka renoveerimine. Juhul, kui klubi toetust ei saa, tuleb klubi tegevust ümber korraldada ja nii vähendada tasuta üritusi.

"Kas meil on üldse võimalik peale öörahu tegutseda, see on ka küsimuse all," sõnas Kroon.

Sten Svetljakov näebki lahendust programmi muutmises. "Ma ütleks, et lahendus on ikkagi programmi muutmine, et tegevused, mis toimuvad enne südaööd, et välja käia plaan, kuidas oleks võimalik tegevusi nende osas läbi viia. Häiringud on ju fikseeritud, kuna me oleme teadlikud linnana sellest, et see ei vasta seaduses sätestatule, siis me ei saa seda linnana ka toetada."

Juhul kui Genialistide Klubi pakub kompromissettepanekut, on linn Svetljakovi sõnul valmis kaaluma ka tegevustoetuse välja maksmist enne renoveerimistööde teostamist.