Töötukassa hinnangul võib tööpuudus Ida-Virumaal sel aastal kahanema hakata

Ida-Virumaa tööturul on jaanuar kõige nutusem kuu. Kui tavaliselt on pakkumisel ligi pooltuhat töökohta, siis praegu vaid 250 ringis. Tööturg on muutuste ootel ja suuremat elavnemist oodatakse siis, kui õiglase ülemineku fondi toetused vilja hakkavad kandma.

Ettevõtluse investeeringute toetuse meetmest on välja jagatud üle 165 miljoni euro. Loomisel on ligi 1200 töökohta.

Uute tehaste käikulaskmine jääb küll enamalt jaolt tulevasse aastasse, kuid positiivseid muutusi võib tööturul oodata juba tänavu, kui uusi ettevõtteid ehitama hakatakse, räägib töötukassa Ida-Virumaa osakonna juht Anneki Teelahk.

"Kindlasti tekib uusi stabiilseid töökohti, see kindlasti mõjutab. Kui Narva tööstuspark avati, oli päris korralik langus ja inimesed said tööle. Tööturg elavneb. Kui juba ehitused lahti lähevad, see juba samamoodi nõuab töökäsi. Sellepärast ma räägingi, et ikkagi on märke, et sellel aastal võiks paremini minna," kirjeldas Teelahk.

Praegu on tööpuuduse tase Ida-Virumaal ligi 13 protsenti. Enam kui 1000 töökoha lisandumisega võiks see langeda 10-11 protsendini.

Samas möönab Anneki Teelahk, et maakonda saabuvad ettevõtted jahivad eelkõige põlevkivisektori töötajaid, kes on tehniliste oskustega ja tööl käimise harjumusega.

Ida-Virumaal on praegu 1500 inimest, kellel poleks probleemi kohe tööle asuda. Suure osa Ida-Viru töötutest moodustavad aga nn riskigruppidesse kuuluvad inimesed, kelle tööle rakendamine pole lihtne.

Maakonnas on pea 3000 pikaajalist töötut, enamik neist üle 50 aasta vanad. Üle 3500 töötu ei valda eesti keelt, kuid tööturu elavdamine võib ka neid tööotsingul aktiivsemaks muuta.

Teelahk loodab, et tuleval aastal juba teadvustavad tööotsijad endale, et kui ei nad ei leia tööd puuduliku eesti keele oskuse pärast, asuvad nad ka keelt õppima. "Loodame, et järgmisel aastal oleme väiksema arvuga," ütles Teelahk.

Teelahki sõnul pole Ida-Virumaal viimase paari aasta jooksul suuri koondamisi olnud. Praegu on maakonnas umbes 7500 töötut.