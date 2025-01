Esmaspäeval on elektri hind selle aasta kõrgeim

Esmaspäeval kerkib päeva keskmine börsielektri hind Eestis 178,3 euroni megavatt-tunnist, mis on selle aasta kõrgeim hind. Kahel tunnil tõuseb hind üle 400 euro.

Esmaspäeval on elektri hind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas päeva keskmisena 178,29 eurot megavatt-tunnist, mis on rohkem kui kolm korda suurem pühapäeva keskmisest.

Kõige kallim on elektri hind esmaspäeval hommikul kella üheks ja kümne vahel (423,46 eurot) ja õhtul kuue ja seitsme vahel (400,07 eurot). Vaid öötundidel on elektri hind vähem kui 100 eurot.

Esmaspäevane hind on seni aasta kõrgeim. Enamjaolt on päeva keskmine hind püsinud alla 100 euro megavatt-tunnist, koos tuleva esmaspäevaga on hind üle 100 euro olnud vaid neljal päeval.

Elektri hind on esmaspäeval sama ka Lätis ja Leedus, Soomes mõnevõrra madalam (140,86 eurot).

Lõppeva nädala keskmine elektrihind Eestis oli 76,6 eurot megavatt-tunnist.