Eestist asus Ukraina poole teele demineerimislinnak.

Suurema vaevata ühest kohast teise liigutatavas linnakus on demineerijate tööruumid, magamistoad ja köök. Samuti on olemas hügieenivõimalused. Praegu Ukrainal samasuguseid mobiilseid demineerimislinnakuid ei ole.

Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskuse tegevjuhi Klen Jääratsi sõnul peaks Ukraina demineerijate töötingimused nüüd oluliselt paranema ja nad saavad minna rinde lähedale.

"Umbes 40 kilomeetrit rindest ei ole tegelikult elukohti, töökohti, kus üldse elada saaks, liikuda saaks. Nii et see on mõeldud 40-liikmelisele meeskonnale, kes läheb kohta, teeb töö ära, liigub järgmisesse kohta ja niimoodi moodulid liiguvad. Seda statsionaarselt maha ei pandagi, see saab olema liikuv linnak. Enamik mooduleid tegelikult ei ole lahtivõetavad – staabi- ja köögimoodul on lahtivõetav, ülejäänud on lihtsalt vaja ühendada generaatori külge, et on võimalik elektrisüsteemist lahus tööd teha ja olmetingimused on ka olemas," rääkis Jäärats.