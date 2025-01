Sõrskõi: oleme olnud ka hullemas olukorras

Ukraina vägede ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ütles, et pole usku võidu saavutamisse kaotanud, kuna Ukraina kaitsevägi on sõja algusest peale olnud ka hullemas olukorras. Tema sõnul olid Vene vägede kaotused mullu suuremad kui kahel varasemal aastal kokku.

"Ma ei ole seda kaotanud. Oleme olnud ka palju hullemates olukordades," ütles Sõrskõi pikemas intervjuus Ukraina meediale vastuseks küsimusele, kas ta usub Ukraina võitu.

Ülemjuhataja rääkis oma reeglist, mille kohaselt tuleb üksustega enne pealetungile asumist kohtuda, suhelda ja selgitada, et miks teatud toiminguid tehakse.

"Näiteks [rünnak] Venemaa pinnal (Kurski oblastis - toim.). Muide, see oli ka teatud barjäär ja mõned küsisid, kas see on õige ja legitiimne tegu. Vastasin: "Kas meie ründamine oli seaduslik?" Käib sõda ja me ründame seal, kus meil on kõige parem rünnata ja kus meil on kõige vähem kaotusi," seletas Sõrskõi.

Ülemjuhataja hinnangul peavad Ukraina relvajõud täiemahulise sõja võitmiseks tooma aktiivselt lahinguväljale kõik, milles Ukrainal on ründajate ees eelis.

Vastates küsimusele, kuidas peaks Ukraina läbi viima rünnakuoperatsioone Venemaa ülekaaluka elavjõu ja õhujõudude vastu, rääkis Sõrskõi, et Ukraina peab aktiivselt rakendama tööriistu, mida peetakse tema eeliseks lahinguväljal.

"Mida me peame tegema? Peame rakendama kõike, mis on meie eeliseks. Teate, et me oleme maailmas esimesed, kes loovad mehitamata süsteemide üksused. Tegelikult me praegu laiendame ja laiendame mehitamata komponenti ning arendame aktiivselt robotplatvorme," rääkis Sõrskõi.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja tõi samuti välja, et sõda on võimatu võita ainult kaitses.

"Kindlasti mitte. Ükskõik kui kaua sa kaitsed, siis lõpuks sa taganed. Ja me oleme sunnitud hoidma oma kaitseliine ja koguma vägesid tegelikult kogu rindejoone ulatuses," rääkis Ukraina kõrgeim sõjaväelane.

Ukraina ülemjuhataja on tutvustanud ka oma NATO kolleegidele alliansi sõjalisest komiteest nägemust Vene armee tõenäolistest plaanidest ja sammudest, mida Ukraina relvajõud nende takistamiseks ette võtavad.

Sõrskõi: Venemaa kaotused 2024. aastal on suuremad kui kahel eelmisel aastal kokku

Vene väed kaotasid 2024. aastal rohkem sõdureid kui kahel eelneval sõja-aastal kokku, ütles Sõrskõi intervjuus.

Tema andmetel ulatusid Venemaa kaotused eelmisel aastal enam kui 434 000 sõjaväelaseni, kellest 150 000 said surma.

"Meie arvutuste kohaselt ulatusid [Venemaa – toim.] kaotused üle 434 000 sõjaväelase, kellest umbes 150 000 hukkus. See võitlusaasta on neile maksnud rohkem kui kaks eelmist sõjaaastat kokku," rääkis Sõrskõi pühapäeva õhtul avaldatud intervjuus väljaandele TSN.

Küsimusele Ukraina ja Venemaa vägede kaotuste suhte kohta vastas Sõrskõi: "[Venemaa kaotused on] kordades suuremad, ütleme nii."

19. jaanuari seisuga hindas Ukraina peastaap Venemaa kogukaotusteks täiemahulise sõja kestel 818 740 sõjaväelast.

Briti kaitseministeeriumi andmeil kaotas Vene armee Ukraina-vastases sõjas 2022. aastal üle 105 000 sõduri, 2023. aastal - ligi 253 000 ja 2024. aastal - üle 429 000 sõduri.

USA kaitseminister teatas jaanuaris, et Venemaa on kaotanud Ukrainas üle 700 000 sõduri – kaotused ületavad kaks kolmandikku Vene armee koguarvust, mis tal oli enne täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse.