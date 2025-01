ERR Ukrainas: ukrainlased ootavad Trumpilt sõja lõpetamist

Ukrainlased loodavad, et USA presidendi ametisse astunud Donald Trumpil õnnestub sõda Venemaaga lõpetada. Millal ja mis tingimustel on mõistagi lahtine.

Kohe täiemahulise sõja alguses langes Herson Venemaa okupatsiooni alla. Pool aastat hiljem õnnestus Ukraina armeel linn vabastada. Sellest ajast alates jääb Herson, eriti linna jõeäärne osa, pidevalt Vene vägede tule alla.

Jõeäärsed kvartalid paistavad väljasurnuna – tänavad on tühjad, linnatransport seal ei käi. Kui midagi peaks seal juhtuma, siis vaevalt kiirabi julgeb sinna minna.

Linnas töötab veel mõni turg, aga kohalik kala pole seal ammu müügil. Marial on seal oma kalaäri juba 32 aastat.

"Teise maailmasõja ajal lubasid sakslased kohalikel inimestel kaks korda nädalas kalal käia. Siis neid ei pommitanud. Venelastega on aga nüüd nii, et mitte ainult jõe ääres, vaid isegi tänavatel käia me ei saa. Sakslased aga lubasid kaks korda nädalas kala püüda, et inimesed nälga ei sureks. Seda rääkisid mulle vanad linnaelanikud," rääkis Maria.

Nii müüjad kui ka ostjad on sõjast väsinud. Donald Trumpi võimule tulek USA-s annab neile lootust, et sõjategevus vähemalt peatub.

"Ta lõpetab sõja, kui ta seda tahab, küll aga mitte ühe päeva või kuu või isegi kahe kuuga. See sõda on väga raske," usub Tatjana.

"Kõik sõltub sellest marasmaatikust, kes istub Moskvas Kremlis ja tema kambast. Nad on millegipärast veendunud, et neil on Hersoni ja Kiievit vaja jne. Nad tahavad meid vallutada, aga ma ei saa aru, milleks. Ma olen "venekeelne elanikkond". Mind pole vaja vabastada," rääkis Lidia.

200 kilomeetrit eemal, tagalas Odessas, paistab elu rahulikuna. Kuid ka seal on inimestel oma mured. Vastavalt üle-eelmisel aastal vastu võetud dekoloniseerimise seadusele peavad linnaruumist kaduma 19 monumenti, mis sümboliseerivad Vene impeeriumi või Nõukogude Liitu. Mitukümmend tänavat tuleb ümber nimetada. See on keeruline ülesanne linna jaoks, mis oligi asutatud Vene impeeriumi kolooniana Musta mere ääres.

"Dekoloniseerimise seaduses on vähemalt kaks erandit, tegelikult rohkem. Esiteks, sinna ei kuulu inimesed, kes tegid suure panuse kultuuri või teadusse. Teiseks, sinna ei kuulu ülemaailmse kultuuripärandi objektid," selgitas Odessa linnavolikogu kultuuri- ja eurointegratsiooniameti direktor Ivan Liptuga.

Potjomkini treppide juures liivakottide all puhkab Odessa esimese kindral-kuberneri Duc de Richelieu kuju. Seda vähemalt keegi ei kavatse sealt teisaldada.

"Sõja esimesel ja teisel aastal mitte keegi ei mõelnud selle peale. Me kaevasime rannal liiva, panime kotti, kaitsesime mälestusmärke. Oli see Puškin, Ivanov, Petrov, Sidorov, Duc de Richelieu, kes iganes. Me tahtsime hoida neid ja meie linna. Me kartsime, et nad võiksid kannatada. Nüüd aga selgub, et osa neist monumentidest polnudki vaja kaitsta?" rääkis Odessa Õhtulehe peatoimetaja Oleh Suslov.

"Võib teisaldada monumente, see ei ole suur probleem. Peamine on, et see dekoloniseerimine toimuks inimeste peas. Selleks on vaja inimestega töötada, et nad ise saaksid aru ja otsustaksid, kas üks või teine tegelane on nende jaoks kangelane või mitte," ütles Open Ukraine projekti koordinaator Odessas Svitlana Bondar.

Plaanis on ka Puškini kuju teisaldamine. See vene keele sümbol on aga Odessa jaoks, kus venekeelsed on selges enamuses, väga tähtis.

"Ma ei muretse vene keele pärast. Omalt poolt teen aga kõik, et ukraina keelt oleks Odessas nii palju kuulda kui võimalik. Ma tegelen sellega alates 1993. aastast, kui see ei olnud veel populaarne," ütles Bondar.

Kuid Puškini kuju teisaldamise plaan tekitas teatud pahameelt isegi ukrainakeelsete odessalaste seas.

"Puškinil ei ole täna mingit seost Putini või Vene agressiooniga. Kuidas ta on sellega seotud? Ma arvan, et see on täielikult jabur ja täna on vaja hoopis teiste probleemidega tegelda," ütles Serhii.

Peamiseks probleemiks, millega tegeleda tuleb, peab Serhii vaherahu sõlmimist. Mida ta Donald Trumpist arvab?

"Tundub, et tuleb mingi salajane kokkulepe. Ukraina huvid ei ole tema jaoks kõige tähtsamad. Võib-olla meid vahetatakse mingite geopoliitiliste huvide vastu, mis on Donald Trumpi jaoks tähtsamad. Nii see asi lähebki, ma arvan," arutles ta.

Venekeelsed odessalased on selgelt kujude teisaldamise vastu.